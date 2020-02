El consumo de cemento en Andalucía bajó en enero el 7,8 %

El consumo de cemento en Andalucía cayó el 7,8 % en enero con respecto al mismo mes del año pasado y se situó en 204.000 toneladas, 17.297 menos que en enero del 2019, con lo que se agravó la caída del 4,8 % sufrida en diciembre.



En el acumulado del año (febrero 2019 - enero 2020) el consumo de cemento está aún en positivo, con un crecimiento del 5 %, alcanzando una cifra de 2.809.938 toneladas, 132.997 más que el mismo período del año anterior.



Si continúa la desaceleración registrada en enero, el sector cementero andaluz podría entrar en recesión dentro de un trimestre, según ha advertido este martes un comunicado de la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA).



En opinión de esta asociación empresarial, estas cifras "indican que la edificación, motor del sector de la construcción en estos últimos años, se está agotando y no está tomando el relevo la inversión en la construcción y el mantenimiento de infraestructuras por las administraciones, que sigue estando en mínimos históricos".



Las exportaciones continúan cayendo y suman ya más de dos años en números rojos, con un nuevo descenso del 39,9 % en enero, mes en el que se exportaron 50.028 toneladas, 33.201 menos que en enero del año pasado.



En el conjunto del año móvil (febrero 2019-ene 2020), la caída se mantiene en valores muy similares, del 38,3 %, con una pérdida de 713.677 toneladas y 1.150.735 toneladas exportadas.



Las importaciones en enero han tenido un fuerte crecimiento ya que en el conjunto del año móvil se han importado 85.261 toneladas, 52.477 más que el mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del 160 %.



El sector prevé un aumento "muy importante" de las importaciones de cemento provenientes de países no sujetos a compromisos de reducción de emisiones de CO2, como Turquía o Argelia, "si no se implantan medidas de ajuste de carbono en nuestras fronteras".