Un informe jurídico defiende la reducción del IVA para la Semana Santa

Un informe jurídico elaborado por un notario reclama medidas para proteger a la Semana Santa de los "continuos ataques", entre las que destacan que esta festividad religiosa sea Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad de la Unesco o reducir al 10 % el IVA a las prestaciones de servicios relacionadas con la Pascua



En el informe, elaborado por el notario Rafael Bescansa y al que ha tenido acceso Efe, se considera que es "necesaria" una adaptación de determinadas actividades a la realidad fiscal y se solicita la designación de la Semana Santa como Patrimonio Cultural en España, lo que implicaría una reducción al 10 % del IVA a los servicios relacionados con esta festividad no exentos de tributación.



Para que se declare la Semana Santa Patrimonio de la Humanidad de la Unesco sería necesario retomar una moción que el PP presentó en el Senado, algo que para e Rafael Bescansa es "absolutamente imprescindible", pues el patrimonio cultural de la Semana Santa no se limita a objetos y monumentos, sino que comprende también "tradiciones de nuestros antepasados".



Además, Rafael Bescansa ha propuesto la constitución de un Consejo Autonómico de hermandades y cofradías en Andalucía, con un funcionamiento similar a los existentes en cada municipio y con representación de los presidentes de las asociaciones cofrades de cada localidad.



El presidente andaluz, Juanma Moreno, defendió ayer lunes la rebaja del IVA en las sillas de los recorridos oficiales de Semana Santa, con la intención de que su coste no tenga "un impacto tan severo" en las "miles de personas" que siguen esta tradición en la comunidad y la Junta ha solicitado al Ministerio de Hacienda una reunión para tratar este asunto.