El R.Unido pide aislamiento a los británicos que regresen del Italia

Las autoridades del Reino Unido han pedido a sus ciudadanos que regresen del norte de Italia que permanezcan aislados en sus casas, como medida para contener la extensión del coronavirus COVID-19.



El ministro de Sanidad, Matt Hancock, señaló este martes que aquellas personas que regresen de las zonas que están al norte de la ciudad italiana de Pisa que no salgan de casa durante 14 días.



La medida también es recomendada para cualquiera que haya regresado recientemente de esas áreas.



Italia trata de contener la expansión del COVID-19, que ya ha causado siete muertos y más de 200 contagiados en el norte, especialmente en la región de Lombardía.



"Si hay gente que ha estado en las áreas afectadas que el Gobierno italiano ha puesto en cuarentena, entonces deberían aislarse, ya sea que tengan o no los síntomas" del virus, declaró el ministro a la cadena británica BBC.



Hancock agregó que no está al tanto de que haya algún británico en las zonas italianas en cuarentena, donde unos 50.000 residentes no pueden salir durante 14 días sin un permiso especial.



En el Reino Unido hay 13 afectados con el mal, pero son personas que han estado o han visitado China.