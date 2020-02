Coronavirus: Farmacéutica de EEUU prepara una vacuna experimental

La farmacéutica Moderna Inc. ha enviado el primer lote de su vacuna de coronavirus rápidamente desarrollada y experimental a investigadores del Gobierno de Estados Unidos, quienes realizarán las primeras pruebas en humanos para analizar si podría ayudar a suprimir la epidemia originada en China, según informó la firma en un comunicado.



Moderna envió el lunes viales de vacunas desde su planta de fabricación de Norwood, Massachusetts, al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Bethesda, Maryland, dijo la compañía.



El instituto espera que para fines de abril comience un ensayo clínico de alrededor de 20 a 25 voluntarios sanos, probando si dos dosis de la vacuna son seguras e inducen una respuesta inmune que probablemente proteja contra la infección, dijo el director del NIAID Anthony Fauci en declaraciones al The Wall Street Journal. Los resultados iniciales podrían estar disponibles en julio o agosto.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el día de hoy se han diagnosticado 77.150 casos de COVID-19 o coronavirus en pacientes de China, con 2.592 muertes en ese país.



El número de contagios por el coronavirus continúa creciendo en Corea del Sur, Irán e Italia, mientras la OMS aseguró que aunque en este momento no se pueda hablar de pandemia, sí "es momento para prepararse para ella".



En su nota, la firma de biotecnología anunció así que lanzó el primer lote de la "ARNm-1273, la vacuna de la compañía contra el coronavirus, para uso humano".



El ARNm-1273 pretende ser una vacuna contra el nuevo coronavirus que codifica una forma estabilizada de prefusión de la proteína Spike (S), que fue seleccionada por Moderna en colaboración con investigadores de la Centro de Investigación de Vacunas.