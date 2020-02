Plácido Domingo: "Acepto toda la responsabilidad de mis acciones"

El tenor español Plácido Domingo aseguró hoy que acepta "toda la responsabilidad" de sus acciones, tras "varios meses" de reflexión, y pidió perdón "por el dolor causado" a todas las mujeres que lo acusaron de abuso sexual antes de su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles.



"Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", dijo el artista en un comunicado remitido a Efe.



Domingo, que en un principio negó las acusaciones, indicó que "ahora" entiende "que algunas mujeres pueden haber temido expresarse de forma honesta por la preocupación de que sus carreras se verían afectadas negativamente".



"Si bien esa nunca fue mi intención, nadie debe sentirse de esa manera", opinó el tenor minutos después de que varios medios de comunicación estadounidenses publicaran que una investigación interna realizada por el sindicato de artistas musicales de EE.UU. (American Guild of Musical Artists) habría encontrado a Domingo culpable de más de una docena de casos de abuso sexual.



Efe se ha puesto en contacto con el equipo de Domingo para conocer el vínculo de las supuestas pesquisas con su declaración tras varios meses de silencio, aunque, por el momento, no ha obtenido respuesta.



En agosto, cuando salieron a la luz los primeros testimonios de mujeres que habían trabajado con Domingo y aseguraban haber sufrido abuso sexual, el artista dijo que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas".



Sin embargo, tras haber dimitido como director general de la Ópera de Los Ángeles, en su nueva declaración de hoy Domingo asegura que está "comprometido" a que haya un "cambio positivo en la industria de la ópera para que nadie más tenga esa misma experiencia".



"Es mi ferviente deseo que el resultado será un lugar de trabajo más seguro para todos en la industria de la ópera, y espero que mi ejemplo en el futuro anime a otros a seguirlo", indicó.



La investigación del sindicato de artistas fue, junto con la iniciada en la Ópera de Los Ángeles, las dos primeras que se iniciaron después de que una veintena de mujeres acusaran a Domingo de abuso sexual.



Aunque se desconocen los resultados públicos de ambas investigaciones, las informaciones derivadas de la organización que dirigía llevaron a la dimisión del músico y las últimas noticias de la efectuada por el sindicato de artistas anticiparon sus primeras palabras públicas de reconocimiento de los hechos, casi medio año después de la primera acusación vertida en su contra.