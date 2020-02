Moreno pide una reunión a Sánchez "no para hablar de fútbol o cine"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atienda a las tres cartas que le ha enviado para reunirse con él, con el fin de tratar "temas importantes para Andalucía", porque "no tengo interés en hablar de fútbol o cine".



En su intervención en la apertura del ciclo organizado por la Cadena SER Andalucía para conmemorar los 40 años de autonomía, en la Fundación Cajasol, Moreno ha dicho que, en esa reunión, "de lo que quiero es hablar de lo que preocupa a Andalucía, porque mi obligación como presidente de los andaluces es llevarme bien con la mayor cantidad de instituciones posibles" en beneficio de la comunidad.



Ha lamentado que, a diferencia del presidente de catalán, Quim Torra, aún no haya acudido a reunirse con él, indicando que "al final, uno termina de cansarse de llamar a las puertas, porque no solo no te abren sino que van a ver al vecino, que se porta peor que tú".



Entre los problemas que afectan al pueblo andaluz, ha citado las reivindicaciones del sector agrario, indicando que "el campo andaluz es estratégico, genera un factor fundamental de fijación de población al territorio, y hace tiempo que se tenían que haber tomado decisiones".



"Me gustaría que el Estado se tomase en serio este problema", ha dicho, para indicar que "da la sensación de que, Sánchez e (Pablo) Iglesias, el tema del campo no lo dominan mucho", y ha defendido los 700 millones de euros liberados por la Junta para este sector, "mientras que Alemania, por ejemplo, ha puesto mil".