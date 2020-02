PP y Cs seguirían al frente de la Junta con el apoyo de Vox

Si hoy se volvieran a celebrar las elecciones en Andalucía, los resultados serían diferentes a los cosechados el 2 de diciembre de 2018. El bloque compuesto por PP y Ciudadanos podría gobernar una vez más y, ahora, con mayor solvencia, al conseguir el 51,4% del electorado andaluz gracias al apoyo de Vox, mientras que las sumas de los partidos de izquierdas se quedarían en un 42,8%, según el voto estimado. El Partido Popular y el PSOE empatarían a 30 diputados, Adelante Andalucía mejoraría sus resultados y lograría ser la tercera fuerza más votada con 20 escaños. Vox mantendría su senda de crecimiento y alcanzaría 18 sillones en el Parlamento. Sin embargo, Ciudadanos caería a la quinta posición al dejarse diez escaños por el camino, circunstancia que no impide que PP, Cs y Vox pudieran conformar un Gobierno en Andalucía.

Son los principales resultados del macrosondeo realizado por SW Demoscopia para Publicaciones del Sur. El estudio se ha elaborado entre los días 5 y 18 de febrero, ambos incluidos, a 1.310 personas, de ambos sexos, mayores de 18 años y residentes en la comunidad autónoma andaluza.

En relación a las elecciones autonómicas celebradas el 2 de diciembre de 2018, el día que supuso un pacto que dio lugar al cambio de signo político en la Junta de Andalucía y a la primera irrupción de Vox en los parlamentos, el PSOE sufriría un importante desgaste tras pasar a la oposición. Hace ya varias semanas que se cumpliera el primer año de Gobierno presidido por Juanma Moreno.

Según este macrosondeo, ni el asalto definitivo a la Moncloa de su líder nacional, Pedro Sánchez, impediría que los socialistas perdieran tres escaños -de 33 pasarían a 30- con respecto a las últimas elecciones. El 83,5% del votante del PSOE el 2D dice que lo volverá a votar pero hay un 9,2% que no sabe si lo volvería a hacer. Parte de su electorado pasaría a Adelante Andalucía.

PSOE y PP tendrían un empate técnico. Incluso la estimación de voto le daría algo de más fuerza a los populares. Su líder, Juanma Moreno, asaltó hace ya un año el Palacio de San Telmo y fortalece su liderazgo al frente de la Junta de Andalucía. Sumaría cuatro escaños más y pasaría de 26 a 30 diputados. Su votante es el más fiel de Andalucía, ya que el 87% de su electorado lo volvería a votar. Además, recabaría apoyos de Ciudadanos, su socio de Gobierno, que pierde fuelle y que, además, nutriría de votantes a Vox.

Adelante Andalucía mejoraría sus resultados respecto al 2D al sumar tres escaños más, pasando de 17 a 20. Esta encuesta se realizó durante y después de conocerse la renuncia de su líder, Teresa Rodríguez, a liderar Podemos Andalucía en la próxima asamblea del partido en el mes de mayo. La gaditana pretende crear un “sujeto político” de marcado carácter andalucista, con el objetivo de darle más voz a Andalucía más allá de nuestras fronteras. Uno de cada diez votantes de Adelante asegura que no sabe si lo volvería a hacer.

El sondeo pronostica una nueva subida de Vox en Andalucía. Sería cuarta fuerza política al aumentar hasta en seis diputados su fuerza, pasando de los 12 que tiene actualmente a 18. La formación de Santiago Abascal subiría su representación en la comunidad autónoma después de dar su apoyo a la investidura de Juanma Moreno y al dar el ‘sí quiero’ a los presupuestos de 2019 y 2020. Actualmente, el Gobierno de PP y Cs está obligado a pactar con Vox para que salgan adelante sus iniciativas.

En el lado opuesto se sitúa Ciudadanos. sondeo refleja la misma tendencia de descenso que ya se produjo en la última cita electoral, el pasado noviembre, de forma que Ciudadanos perdería diez diputados, pasando de los 21 actuales hasta los 11 que le otorga el barómetro de SW Demoscopia. En el análisis del votante, el trasvase de votos indica que uno de cada dos votantes de la formación naranja en 2018 dice que lo volverá a votar y uno de cada cinco asegura que no sabe si volvería a hacerlo.

Sin embargo, esta presumible caída es una consecuencia del tsunami vivido a nivel nacional, ya que el golpe no sería tan fuerte si se comparan estos datos actuales con los registrados en las elecciones andaluzas de 2015, cuando Cs irrumpió en el Parlamento con nueve escaños. Un 12,5% del electorado no sabría actualmente a qué partido votar, un 5,4% esconde el sentido de su voto y un 8,8% de la población dice que no acudiría a votar.

Los mejores y peores valorados

El único líder político que el andaluz aprueba es Juanma Moreno, presidente de la Junta, con un 5,4 de nota media. Es el más votado por las mujeres (5,44) y el mejor entre los hombres (5,35) y es conocido por el 94,3% de la población andaluza. En el polo opuesto se encuentra Francisco Serrano, líder de Vox en las elecciones de 2018 y destituido de la portavocía del partido en favor de Alejandro Hernández. Su nota media es de un 3.

El dato más llamativo es el de la líder de los socialistas y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, que suspende con un 3,54 de nota media. No queda ahí. También es cierto que es la líder más conocida por los andaluces encuestados, con un 97,5%. Los también socialistas, María Jesús Montero, portavoz del Gobierno central y ministra de Hacienda; y Juan Espadas, alcalde de Sevilla; han sido suspendidos por los andaluces, con un 3,8 y un 3,92 de nota media, respectivamente.

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, roza el aprobado con un 4,28 y la portavoz de Cs en España, Inés Arrimadas, tiene una puntuación de 4,56. Por debajo se encuentran Teresa Rodríguez, con un 3,67, y el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, con un 4,33 de nota media.

Otra conclusión relevante del macrosondeo es que Juanma Moreno es el preferido por el 33,1% de los andaluces en materias de economía y empleo, mientras que un 33,2% asegura que no confía en ninguno de los actuales líderes políticos en Andalucía.

Baja puntuación de los partidos

Además de la nota media que le da el andaluz a los líderes políticas, el macrosondeo realizado por SW Demoscopia para Publicaciones de Sur también destaca la opinión que el electorado tiene de los partidos políticos.

El dato más llamativo es que el 34,3% de los andaluces asegura que ninguna fuerza política está capacitada en estos momentos para gestionar la Junta de Andalucía, lo que plasma el desencanto de la sociedad andaluza con la política actual. El tramo de edad que mejor refleja esta situación es la que comprende entre los 35 y 44 años, siendo principalmente desempleados (45,6%).

El primer partido que cuenta con el respaldo de la sociedad para gestionar el Gobierno andaluz es el PP, con un 32,2%, siendo en su mayoría hombres, con un 34%. Es más, los populares gozan de la confianza del centro político (42,4%) y de los votantes de derecha (70,5%).

Por detrás, se encuentra el Partido Socialista, con un 20,1%; Adelante Andalucía, con un 6,3%; Vox, con un 3,7%; y Ciudadanos, con un 3%. El Partido Popular también se impone como fuerza política con más apoyos en preguntas clave como el partido mejor capacitado para modernizar la Junta de Andalucía (31,8%).