Estrella Morente la lía con su versión protaurina de 'Volver' en OT

Estrella Morente, artista invitada en la Gala 6 de OT 2020, cogió por sorpresa a RTVE y a la audiencia del talent musical con un prólogo a favor de la tauromaquia en su particular versión del clásico tango "Volver" de Gardel.



"Ni el torero mata al toro ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza. Qué humana cobardía robarle al toro su muerte, a solas y en su agonía", así comenzaba la artista andaluza su actuación junto a Nia, concursante favorita de la Gala 5 que obtuvo el privilegio de cantar con Morente.



La polémica ya estaba servida hace unos días con los comentarios antitaurinos vertidos por la concursante navarra Maialen, quien tachaba de "gilipollas" y "psicópatas" a los aficionados a los toros.





Los comentarios de la aspirante levantaron ampollas entre los seguidores taurinos, quienes incluso se pusieron en contacto con la cadena, según cuenta Ángel Nodal, defensor del espectador de RTVE, considerando que se les había "faltado al respeto".



"Un montón de gilipollas están en una plaza bebiendo, fumando y descojonándose. Es que es muy nazi. Hay que ser muy psicópata. Mucho. Y encima te miran y te dicen que da mucho dinero", apuntaba la navarra con indignación mientras compartía mesa con varios de sus compañeros de edición.



Así pues, el prólogo de Morente, casada con el torero Javier Conde, podría entenderse como una respuesta a dichos comentarios, de los que, finalmente, RTVE quiso desmarcarse. "Son opiniones personales que no compartimos", zanjaba Toñi Prieto, directora de Programas de Entretenimiento de TVE.



En relación al sorpresivo alegato de la cantaora de flamenco, Tinet Rubira, director de Gestmusic y responsable del formato, ha querido dejar claro que "no estaba ni pactado, ni previsto". "En ningún ensayo lo ha hecho, ha sido una sorpresa para todos", añadía Rubira a través de su cuenta oficial de Twitter.



Según un comunicado de la propia cadena, la artista no había cambiado la letra "en ninguno de los ensayos previos a la gala". Un hecho que Manu Guix, director musical de la Academia, quiso corroborar anoche a través de sus redes sociales: "Doy fe".