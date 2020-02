EH Bildu cree que Iturgaiz "retrotrae" al PP a los años 90

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que la elección de Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari "retrotrae a un PP instalado en los años 90", del siglo pasado, y "lo convierte en un partido retro y 'vintage'".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Casanova ha analizado la decisión de la Dirección del PP nacional de designar a Carlos Iturgaiz como candidato a la Lehendakaritza en las elecciones del 5 de abril, en detrimento de Alfonso Alonso.

Tras señalar que supone un cambio "bastante drástico", Casanova ha reconocido que el todavía presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, "ha sido un gran orador, muy inteligente y por quien mantiene respeto intelectual", aunque no cree que sea un "gran político porque defiende políticas que no me gustan nada".

"Como político dentro del PP no ha protagonizado ningún gran viraje, sino que ha sido un sostén de las líneas que se marcaban desde Madrid, con un ataque sostenido al autogobierno vasco", ha añadido.

Por contra, sí ha destacado que la anterior presidenta del PP vasco, Arantxa Quiroga, intentó en su momento "hacer un viraje en el discurso del PP y situarlo en el presente de este país". "Hablamos de eso, de un partido que puede mirar al presente o futuro, de un partido que parece encerrado en su laberinto mirando al pasado", ha valorado.

Respecto a la elección de Carlos Iturgaiz como candidato a Lehendakaritza, Casanova ha considerado que "retrotrae nuevamente a un PP instalado en los años 90". "Un partido 'vintage', retro y que tiene un enorme futuro por detrás", ha ironizado.