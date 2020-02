Normalizado el tráfico ferroviario entre Austria e Italia

El tráfico ferroviario entre Austria e Italia se ha normalizado tras unas cuatro horas de suspensión debido al temor de que dos personas con síntomas de fiebre y tos que viajaban en un tren procedente de Venecia y con destino a Múnich (Alemania) pudieran estar contagiadas con el coronavirus, algo que finalmente no se confirmó, informó el Ministerio austríaco del Interior.



Hacia la medianoche pasada, las autoridades austríacas comunicaron que los análisis médicos de esos casos, efectuados en un hospital de la ciudad italiana de Veron, dieron resultado negativo, por lo que el tren que había sido detenido en la frontera podía reanudar su trayecto.



No obstante, se ordenó registrar la identidad de todos los pasajeros que descendían en territorio austríaco.



"En este caso todas las autoridades han actuado de forma rápida y con la máxima precaución", destacó el ministro del Interior, Karl Nehammer, citado por la televisión pública austríaca ORF.



Poco después de parar anoche al citado tren de la línea Eurocity 86 en una estación fronteriza del lado italiano, Austria, suspendió todo el tráfico ferroviario en el paso del Brennero, una importante frontera alpina, lo que afectó a otros dos trenes, con unos 500 pasajeros en total.



Austria, que hasta ahora no ha registrado casos de coronavirus, todavía consulta las próximas medidas con Italia, donde se declaró esta semana un brote que ha causado ya cuatro muertes, además de contagiar a más de 150 personas en las regiones del norte del país.