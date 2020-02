China se retracta y no relaja la cuarentena a los residentes de Wuhan

La ciudad china de Wuhan, en el centro-este del país asiático y foco del brote de coronavirus, no levantará por el momento la cuarentena impuesta a sus residentes tal y como había adelantado previamente en un comunicado, indicaron hoy fuentes oficiales.



Según informaron las autoridades de la ciudad en un primer momento en una nota difundida por la red social Sina Weibo, equivalente chino de Twitter -que recogieron medios oficiales como el periódico Global Times- la ciudad iba a relajar la cuarentena iniciada hace más de un mes entre residentes que no estuvieran bajo observación médica o en aislamiento.



No obstante, minutos después un segundo comunicado indicó que el primer comunicado quedaba "invalidado", sin dar más explicaciones al respecto.