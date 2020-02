Colau quiere un gobierno catalán que acabe con la polarización infame

La alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, ha afirmado que Cataluña necesita que de las próximas elecciones salga un gobierno progresista que acabe con la "polarización infame" y "tenga claro que la única opción es el diálogo".



Así lo ha dicho en su intervención en el primer acto conjunto del grupo confederal Unidas Podemos, en el que se han reunido ministros, líderes y militancia para dar una imagen de fortaleza como espacio político tras la entrada al Gobierno de coalición con el PSOE.



"Esa sería la única garantía de que tuviéramos un gobierno que superara de una vez los bloques, la etapa del bloqueo, y empezara una nueva etapa de diálogo, de empatía", ha dicho Colau apostando por que la candidata de los comunes, Jéssica Albiach, presida la Generalitat catalana.



Para Colau, es posible que eso ocurra después de que ella misma haya sido la primera mujer alcaldesa de Barcelona y que en España se haya constituido el primer gobierno progresista de coalición, que está "trabajando para desjudicializar la política y empezar una nueva etapa".



La alcaldesa ha apostado por un segundo momento de gobierno progresista en Cataluña para que "se acabe esa polarización infame, que no representa a la población española y catalana", y trabaje por el diálogo priorizando la agenda social y feminista, así como la emergencia climática.



Sobre todo, ha destacado, después de que Cataluña haya sufrido "pésimos gobernantes" que han "confrontado a los pueblos de Cataluña y España de manera vulgar, soez e indignante" para "mantenerse en el poder".



"Pero no lo han conseguido, la gente no lo ha permitido", ha continuado para dar las gracias al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al de IU, Alberto Garzón, sentados detrás suyo, que "en los momentos más duros y desde la capital del reino" han "defendido siempre la bandera del respeto, la escucha y la empatía".



Y han luchado, ha continuado, "contra las elites económicas y políticas aliadas con la derecha rancia", que "ha perdido los complejos" y está intentando "usar el conflicto entre Cataluña y España para polarizar y dividir" y fomentar la "lucha de pobres contra pobres".



"Ahora -ha añadido Colau- eso hemos comenzado a deshacerlo con una nueva etapa de diálogo, que es el único camino".



Una de las medidas urgentes que, como alcaldesa de Barcelona, Colau ha prometido promover estando "muy presente", ha bromeado, en la vida de Iglesias, es la regulación del precio de los alquileres.



"Os tengo que decir que voy a ser la gota malaya hasta que se consiga la regulación de los alquileres", ha afirmado Colau, un asunto que "no es ni será fácil" en gobiernos de coalición sin mayorías absolutas y con "grandes poderes fácticos económicos con muchos tentáculos".



"Lo están haciendo -ha añadido- en Alemania, en Francia, lo está haciendo Angela Merkel, es impepinable para poder defender el derecho a la vida en nuestra ciudades".