Iglesias: El Gobierno ha salido reforzado tras "ciertas polémicas"

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha defendido este sábado que el modo en el que la coalición con el PSOE ha cerrado "ciertas polémicas" ha hecho que la imagen de unidad del Ejecutivo "salga todavía más reforzada".



"Me temo que quienes pensaran que iban a encontrarse otra cosa van a tener que hacerse a la idea de que aquí hay un Gobierno fuerte y unido que no va a regalar ni medio flanco de ataque a la oposición de ultraderecha", ha defendido el también secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el primer acto público del grupo confederal de Unidas Podemos tras su entrada en el Gobierno.



Arropado en la Fundación Diario Madrid por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de IU, Alberto Garzón, además de las ministras Yolanda Díaz e Irene Montero, Iglesias ha reivindicado que el Ejecutivo "ha sido capaz de cerrar ciertas polémicas que algunos trataban de agrandar".



"Quiero desde aquí dar las gracias al presidente del Gobierno por no haber dejado ni un minuto de garantizar la unidad del Gobierno", ha afirmado Iglesias.



El vicepresidente ha hecho un "balance positivo" del primer mes y medio de Gobierno y cree que así "está siendo percibido por la gente en la calle".



"Creo, sobre todo, que podemos estar moderadamente satisfechos con las iniciativas que hemos impulsado en estos primeros compases del Gobierno de coalición", ha afirmado Iglesias.



Y ha enumerado después propuestas como la subida de un 2 por ciento del salario a los funcionarios, la actualización de las pensiones al IPC, la declaración de la emergencia climática en España, la tasa Tobin y sobre todo la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros.



"Cincuenta euros más al mes que pueden parecer poco, pero que para muchas familias marcan la diferencia entre poder o no poder ir al cine o al teatro con sus hijos al menos de vez en cuando", ha defendido Iglesias, que ha agradecido a la patronal que haya pactado esa medida.



Iglesias también ha remarcado la derogación del "infausto artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que estaba provocando que muchos compatriotas tuvieran que elegir entre ir a trabajar enfermos o arriesgarse a ser despedidos aun teniendo una baja médica justificada" y el anuncio del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de un paquete de medidas sobre las casas de apuestas.



Iglesias ha destacado también que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un decreto con medidas para hacer frente a la problemática del campo, contra los bajos precios que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos.



"Pasará así a ser un hecho que en poco tiempo este Gobierno habrá hecho más por el campo que todos los gobiernos de la derecha juntos, que con sus políticas neoliberales al servicio de las grandes multinacionales frente al pequeño agricultor condujeron al campo a la actual situación, y que sin embargo estos días intentan instrumentalizar de forma vergonzosa las movilizaciones", ha dicho el vicepresidente.



Ha señalado además que en las próximas semanas verán también la luz la ley contra las violencias sexuales, medidas para acabar con el fraude y la explotación de los falsos autónomos y la Ley Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que, ha asegurado, "va a estar lista en cuestión de días".