Beltrán (PP) defiende que los acuerdos con Cs los cierra 'Génova'

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha defendido este sábado que el acuerdo alcanzado recientemente con Ciudadanos en el País Vasco se cierra desde la dirección nacional dado que estas coaliciones exigen "visión de conjunto" y no tener "intereses partidistas".

Así lo ha expresado la dirigente 'popular' en declaraciones en la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, en las que ha asegurado que Alfonso Alonso sigue siendo el cabeza de lista del PP a las elecciones del 5 de abril y le ha instado a decidir si acepta el acuerdo de coalición o no.

En este sentido, Beltrán se ha mostrado sorprendida ante la polémica con Alonso porque, según ha dicho, siempre le ha parecido bien este acuerdo. Ha asegurado que habló de esta cuestión con el líder del PP, Pablo Casado, con el secretario general, Teodoro García Egea, y con ella misma.

También reconoce que fue ella la que citó a Alonso en la sede nacional para informarle de este acuerdo "porque debía saberlo" y ha reivindicado que la coalición se rubricó en 'Génova' y se hizo pensando en los intereses de los ciudadanos del País Vasco.

El dirigente vasco finalmente no acudió a la llamada de 'Génova' al no estar de acuerdo con este acuerdo. " Es libre de tomar las decisiones que considere (...) se le hicieron todo tipo de llamadas para que acudiese, la puerta estaba abierta, pero no acudió, habría que preguntarle a él por qué", ha señalado.

LA PELOTA EN SU TEJADO

Al ser preguntada por la salida de Alfonso Alonso en el caso de no aceptar este acuerdo, Beltrán ha apuntado que es una decisión que le "corresponde a él", si bien ha recalcado que este acuerdo es "un bien superior que está por encima de cada persona".

Considera que esta coalición en el País Vasco, que repite la misma fórmula que en Navarra, exige "generosidad" para ceder algunos puestos a Ciudadanos, como se hizo anteriormente en la comunidad foral.

Una vez que la dirección nacional del PP anunció que la firma se produciría este viernes por la tarde, el PP vasco afirmó que 'Génova' no les había comunicado que se fuera a suscribir ese pacto con Ciudadanos para concurrir en coalición. Además, avisó de que, si fuera en los términos anunciados este jueves por Cs, "no reconocen el acuerdo", según han indicado a Europa Press fuentes del PP vasco.

Según el PP vasco, Alonso no ha participado en la firma del documento porque la dirección nacional le dijo anoche que estuviera a las 11.00 horas en Madrid, pero él contestó que le resultaba imposible llegar y que desconocía el contenido del pacto porque no había intervenido en ninguna negociación.