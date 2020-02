Modifican las subvenciones a los grupos parlamentarios para anticipos

La Mesa del Parlamento ha decidido una modificación en el régimen de subvenciones a los grupos parlamentarios, en el sentido de que hasta que este órgano determine las cantidades de las subvenciones mediante el acuerdo específico, los grupos percibirán en el mes de enero, en concepto de anticipo, una cantidad de 5.000 euros por cada miembro, de manera que las cantidades anticipadas se deducirán del pago correspondiente al primer trimestre.

Según se recoge en el acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), el artículo 25 del Reglamento establece que la Cámara pondrá a disposición de los grupos parlamentarios locales y medios materiales suficientes y les asignará, con cargo a su presupuesto, las subvenciones necesarias para cubrir sus gastos de funcionamiento.

En su punto primero, el régimen de las subvenciones a los grupos parlamentarios establece que la Mesa del Parlamento, de oficio, teniendo en cuenta la cuantía y naturaleza de lo consignado en el presupuesto de la comunidad autónoma del año en curso, determinará anualmente, en acuerdo específico, las subvenciones necesarias para cubrir los gastos de funcionamiento de cada grupo parlamentario.

Estas asignaciones tienen el carácter de subvenciones de pago anticipado y su pago se realiza trimestralmente, dentro del primer mes de cada trimestre.

No obstante, conforme al artículo 67.2 del Reglamento del Parlamento , el mes de enero no es de actividad parlamentaria ordinaria, por lo que las sesiones de la Mesa de la Cámara no se celebran con la periodicidad habitual. Asimismo, la tramitación de la propuesta de asignaciones para el ejercicio puede

conllevar el retraso en la aprobación de las subvenciones a grupos parlamentarios para el ejercicio, según se recoge en el escrito de los acordado.

En definitiva, La Mesa ha decidido que, dado que el funcionamiento normal de los grupos precisa de la percepción de cantidades, suele ser habitual que, hasta tanto no se adopta dicho acuerdo específico, la Mesa apruebe un anticipo de la

asignación para que los grupos puedan afrontar los gastos de funcionamiento y personal del mes de enero.

Dichos anticipos se deducen del pago correspondiente al primer trimestre.

Por otro lado, en la elaboración y aprobación del presupuesto de la Cámara se incluyen, con el carácter de subvenciones nominativas, los importes estimados de las asignaciones que le corresponderán a cada grupo.

Por ello, teniendo en cuenta la inclusión en los presupuestos de las cuantías señaladas, la Mesa ha considerado que resulta oportuna la modificación del régimen de las subvenciones a los grupos parlamentarios fijando con carácter automático un

anticipo de fondos que facilitaría la gestión y funcionamiento ordinario de los grupos parlamentarios durante el mes de enero. Dichos anticipos serían deducidos de la cuantía que aprobara la Mesa con carácter definitivo.