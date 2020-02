Rodrigo Rato sale de la prisión para disfrutar de su primer permiso

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha salido este viernes a mediodía de la prisión madrileña de Soto del Real, en la que está ingresado desde octubre de 2018 por las tarjetas "black" de Caja Madrid, para disfrutar de su primer permiso penitenciario de 6 días.



Aunque sigue sin obtener la "semilibertad", a pesar de haber cumplido más de un cuarto de su condena, el centro penitenciario le concedió a Rato un permiso para salir del centro durante doce días, en dos periodos de seis.



Este mediodía, a las 12.00 horas, Rato abandonaba la prisión para comenzar a disfrutar del primer bloque de seis días, según han informado a Efe fuentes próximas al que fuera también ex director gerente del FMI.



El permiso penitenciario llega después de que Rato haya cumplido desde el pasado diciembre más de un cuarto de su pena de cuatro años y medio de cárcel por las "black", lo que permitió al resto de los condenados obtener el tercer grado o la "semilibertad".



No obstante, a Rato, expresidente de Bankia, se le privó de esta posibilidad con el argumento de que sigue pendiente de la sentencia del juicio por la salida a bolsa de Bankia en la que la Fiscalía Anticorrupción pidió para él una pena de ocho años y medio de prisión por falsedad contable y estafa a inversores.



Desde su entorno se sorprendían de que el tercer grado no puede depender del devenir del caso Bankia, ya que hacerlo supone vulnerar la presunción de inocencia que acompaña al acusado.



La "semilibertad", por lo general, se suele conceder a los reos que, como el exministro, hayan cumplido al menos un cuarto de su condena, aunque también puede decretarse a tenor de otros aspectos como la personalidad, el historial individual, familiar o social del interno, la duración de las penas o el medio al que retorna.



Hasta el momento Rato había tenido varios permisos extraordinarios y ordinarios -entre otros motivos, para acudir a revisiones médicas- y varias visitas como premio por su buena conducta y al no existir riesgo de fuga, pero no había disfrutado de varios días como los seis que tendrá desde este viernes.



Rato pidió públicamente perdón minutos antes de ingresar en la cárcel de Soto del Real el 25 de octubre de 2018.



"Pido perdón a la sociedad y las personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas", dijo, para añadir a continuación que aceptaba sus obligaciones con la sociedad, tras la confirmación de su pena por parte del Tribunal Supremo.