Alonso avisa que no está dispuesto a firmar un acuerdo con Cs

El líder del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, ha comunicado a la dirección nacional de su partido que no está dispuesto a firmar el acuerdo electoral con Ciudadanos para las elecciones vascas, cuyo contenido ha conocido por la prensa y que además no comparte.



Fuentes cercanas a Alonso y al PP vasco han explicado a EFE que no es cierto que haya dado "plantón" a una reunión este viernes en Génova o que se encuentre "desaparecido" ya que, por el contrario, continúa esperando a que las más altas instancias del PP nacional respondan a sus llamadas.



Las fuentes han explicado que a las doce de la pasada noche se le citó a través de un mensaje de móvil a una reunión en Génova para las once de la mañana de este viernes en la que debía firmar el acuerdo con Cs.



Alonso contestó que le era imposible acudir y que además desconocía el contenido del acuerdo ya que no había participado de la negociación y por el que, según Cs, el PP cedería los números dos de la lista electoral de Álava y Vizcaya en los comicios del 5 de abril al partido naranja.



Este jueves, el PP vasco rechazó ese acuerdo que consideró "inasumible", dada la nula representación de la formación naranja en el País Vasco, donde no cuenta con diputados autonómicos ni tampoco concejales en ningún ayuntamiento



Las fuentes del PP vasco remarcan que Alonso no ha dado "plantón" a Génova, sino que por el contrario ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, quien ha suspendido una visita hoy a Bilbao para cerrar el acuerdo electoral con Ciudadanos.