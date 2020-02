Andalucía pedirá incluir en los PGE un plan extraordinario de empleo

El Pleno del Parlamento ha acordado este jueves, con los votos a favor de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs) y Adelante Andalucía, y el único rechazo de Vox, instar al Consejo de Gobierno andaluz para que, a su vez, inste al Ejecutivo central para que, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 y sucesivos, se incluya un plan extraordinario de empleo para con Andalucía tal y como se contemplaba en el proyecto de Presupuestos de 2019 que rechazó el Congreso de los Diputados.

Así lo ha acordado en el marco de una proposición no de ley (PNL) que ha defendido Adelante Andalucía sobre la Iniciativa de Cooperación Local de la Junta de Andalucía, y que ha salido parcialmente aprobada tras aceptar tres enmiendas del PP-A que han sido transaccionadas con el grupo proponente y resumidas en un punto adicional a la iniciativa original.

En virtud de dicha enmienda transaccionada, que ha sido también respaldada en la votación por el PSOE-A y Cs, el Pleno ha acordado asimismo pedir que el Gobierno andaluz inste al central a que lleve a cabo modificaciones en los distintos planes de empleo, así como transferencias a las autonomías para ello, para contemplar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Igualmente, con los mismos apoyos de PSOE-A, PP-A, Cs y Adelante, y el rechazo de Vox, el Parlamento ha acordado instar al Gobierno andaluz a "articular mecanismos de participación de las entidades locales y los sindicatos más representativos en la elaboración de las futuras convocatorias de la Iniciativa de Cooperación Local".

En cambio, el resto de puntos que contemplaba la iniciativa, y que había sumado tres más mediante enmiendas del PSOE-A, han sido rechazados con los votos de PP-A, Cs y Vox.

De esta manera, el Pleno del Parlamento ha rechazado instar al Consejo de Gobierno de la Junta a "la puesta en marcha, antes de que finalice el primer trimestre de 2020, de la convocatoria de la Iniciativa de Cooperación Local --Plan Local de Empleo-- dotándolo con, al menos, la misma cantidad que en 2018", es decir, "278 millones de euros".

Igualmente, el Pleno ha rechazado instar a la Junta a que, "paralelamente" a la puesta en marcha de dicha iniciativa de empleo, "se trabaje en la convocatoria de 2021, de manera que en este año se corrijan los vacíos temporales que existen entre convocatoria y convocatoria", así como se ha opuesto a pedir al Gobierno andaluz que, "en las futuras convocatorias de la Iniciativa de Cooperación Local, las bases salariales de los beneficiarios del plan de empleo vengan determinadas por los convenios municipales".

UN PLAN QUE REPRESENTA "UN IMPORTANTE ALIVIO"

En defensa de la PNL, el parlamentario de Adelante Guzmán Ahumada ha explicado que, desde 2014, en Andalucía se han venido poniendo en marcha distintos planes de empleo impulsados por la Junta con la participación de los ayuntamientos a través de los que se financia la contratación directa de desempleados de larga duración, y, aunque la Iniciativa de Cooperación Local "no es la solución definitiva, ni mucho menos, al grave problema estructural de paro, desigualdad y precariedad que existe" en Andalucía, "sí representa un importante alivio para las familias que acceden a un puesto de trabajo, al tiempo que beneficia a los ayuntamientos en la mejora de los servicios públicos que desarrollan".

El diputado de Adelante ha explicado que la última convocatoria de 2018 de la Iniciativa de Cooperación Local "fue desarrollada en el año 2019" con un presupuesto de 278 millones de euros, sin que el pasado año se realizara una nueva convocatoria.

Ha reclamado, igualmente, que la próxima Iniciativa de Cooperación Local cuente con "al menos" el mismo montante de 2018 porque, según ha avisado citando una respuesta de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, a una pregunta de Adelante en comisión parlamentaria, la Junta contempla para la nueva convocatoria "un recorte sobre la última de 119 millones de euros", algo que ha criticado.

Además, Ahumada se ha apoyado también en declaraciones de la consejera para advertir de que, si se cumplen todas las previsiones, la nueva convocatoria se abriría "a finales del segundo trimestre" del año, por lo que, "siendo muy optimistas, las primeras contrataciones podrían producirse no antes del último trimestre" de 2020, según ha avisado el diputado de Adelante.

CRÍTICAS DE PP-A, CS Y VOX A LA INICIATIVA DE ADELANTE

En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Juan José Martín ha apuntado que estos planes de empleo "hacen falta", y ha sostenido que "ayudarán a los ayuntamientos y servirán de alivio a los miles de desempleados". No obstante, ha criticado "el recorte" que ha llevado a cabo el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos en los mismos, y ha instado a un pacto social contra el desempleo y contra la precariedad.

En cambio, el diputado del PP-A Alfonso Candón ha opinado que parece que el "único objetivo" que buscaba la anterior administración socialista con el impulso de estos planes era "sacar rédito electoral" con ellos, y ha defendido que las convocatorias de los mismos "necesitan un tiempo razonable de tramitación para que la norma se pueda desarrollar de forma eficaz" y dé un "resultado óptimo". Además, ha indicado que algunas de las peticiones de la PNL "están contempladas de una u otra forma" por parte de la Junta, y otras "no pueden ser aceptadas".

Por parte de Ciudadanos (Cs), el diputado Juan de Dios Sánchez se ha dedicado a rebatir los distintos puntos de la PNL de Adelante, un grupo a cuyos parlamentarios "sólo les importa su relato de mentiras, no el de la verdad", y "desconocen la gestión administrativa que conllevan estas iniciativas y la labor que está llevando a cabo" el actual Gobierno andaluz, según ha manifestado, para defender que, frente a ello, el grupo de Cs "trabaja en base a los hechos y la legalidad".

Finalmente, en representación de Vox, el diputado Francisco José Ocaña ha planteado una "contra PNL" de 20 puntos a la de Adelante, aunque no sea algo "muy ortodoxo", ya que, según ha opinado, la iniciativa de la confluencia de Podemos e IU "parece una proposición de lo que no hay que hacer para acabar con el drama del paro". En esa línea, ha subrayado que "la Administración no crea empleo", sino que "son las empresas, los autónomos y los emprendedores los que pueden y saben hacerlo", y "sólo habrá empleo de calidad si tenemos empresas de calidad".