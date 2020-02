La Junta planea unir colegios e institutos en respuesta a la demanda

La Consejería de Educación estudia la posibilidad de unificar determinados centros de Primaria y Secundaria en algunas provincias andaluzas para acabar con la separación de ambas etapas educativas, un proyecto "piloto" en fase de estudio que pretende dar respuesta a la demanda de las familias.



Se trata del proyecto de creación de los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (CEIPSO), un proyecto "embrionario, nada cerrado ni definitivo", cuyo objetivo es "aumentar" la calidad educativa, ha asegurado el consejero de Educación, Javier Imbroda.



En una comparecencia parlamentaria, el consejero ha defendido que el proyecto, dentro de las competencias de la Junta, estaría "amparado" por la ley de Educación y ha esgrimido que el "tránsito interrumpido" de la Logse "no siempre" es la mejor opción para los alumnos, de ahí que haya defendido las distintas enseñanzas en el mismo centro escolar.





Tras sostener que es un modelo de "éxito" en comunidades como Cataluña, Madrid o Castilla y León, Imbroda ha recalcado que lo que hace su Consejería es estudiar la viabilidad de su aplicación en determinados centros y situaciones.Para ello, -ha precisado- se contemplan centros en zonas vulnerables, con cambios demográficos y altos índices de abandono escolar, así como en centros que pierden unidades por la bajada de natalidad."Estos podrían acoger la Secundaria si no tienen institutos cercanos y se reducirían la aulas prefabricadas", ha explicado.Junto a ellos se incluirían los centros de Primaria que tienen "pared con pared" el instituto."Estamos en un proceso de análisis, de reflexión, no se cierra nada ni hay fecha para su funcionamiento. Si se aplica será con el acuerdo de la comunidad educativa", ha aseverado.La socialista Beatriz Rubiño ha enmarcado el proyecto en Imbroda en lo que ha definido como su "semana horribilis" y su apuesta "sectaria y segregadora" de la educación, y le ha acusado de "mentir" y de tener una "hoja de ruta oculta cuya pretensión es "acabar" con unidades educativas y profesorado.Después de aludir al "nefasto" decreto de escolarización, la diputada ha denunciado que el consejero pretende dar un "hachazo" al modelo público educativo con la unificación enseñanzas en los centros, que ha tildado de modelo "frankenstein".Para Miguel ángel Ruiz, del PP, la intención de la Junta es "mejorar" la calidad educativa en determinados centros y municipios, ya que "no se trata" de una medida generalizada, por lo que ha rechazado las criticas de la izquierda y "oposición destructiva".Parecidos argumentos empleó María del Mar Sánchez (Ciudadanos), que rechazó el "manual de ataques e insultos" del PSOE y Adelante, cuando la pretensión de la Junta - ha subrayado- es el "bienestar de los alumnos con la máxima" calidad educativa.Luz Marina Dorado, de Adelante Andalucía, se ha referido al "desastre" de las políticas educativas de Imbroda y el "daño que causa" a los alumnos andaluces y sostuvo que la unificación de centros es otra medida para "asfixiar" la educación pública y "privilegiar" a unos pocos "sin escuchar" a la comunidad educativa.Frente a esta posición, Francisco Serrano (Vox) ha apostado por "todo lo que sea" para mejorar la calidad de la educación y ha abogado por que los alumnos estén en mismo centro desde la educación infantil hasta el final del bachillerato.