Alonso quiere que las siglas del PP aparezcan en la suma con Cs

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, quiere que en las papeletas de la coalición que se pretende cerrar en Euskadi con Ciudadanos aparezcan las siglas de los populares, y ha asegurado que preparan un documento de defensa del Concierto vasco, algo que "no es objeto de negociación". Además, ha recordado que el acuerdo no está cerrado del todo y queda por confeccionar las listas, aunque ha apuntado que en ellas no irá la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundua, aunque espera que "colabore en la campaña".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que ayer se llegó a un principio de acuerdo con Ciudadanos para "unir fuerzas" en el País Vasco, aunque todavía no se sabe con qué nombre concurrirán a los comicios.

El dirigente popular ha afirmado que está "muy contento" de que populares y la formación naranja vayan juntos a la cita electoral, y ha recordado que ya lo había intentado con anterioridad sin éxito. A su juicio, era necesaria "una confluencia del centro-derecha, una alternativa constitucional".

El plazo para presentar las listas concluye este viernes a medianoche y ha apuntado que todavía tienen "trabajo" para cerrarlas. "Todavía no hemos cerrado el acuerdo", ha asegurado.

Tras señalar que a él le gustan las siglas del PP, ha mostrado su deseo de que en el nombre que elijan se reflejen. En este sentido, ha recordado que su partido tiene una trayectoria en Euskadi, y "bajo esas siglas han militado compañeros como Gregorio Ordóñez". Por ello, espera que en las papeletas se pueda leer PP y también se constate en ellas la aportación de Cs.

Alfonso Alonso ha admitido que el porcentaje de voto de Ciudadanos en Euskadi "es muy pequeño", ha considerado que la suma puede tener "un efecto multiplicador" porque se trata de "crear una ilusión en la gente que siente España y la Constitución".

"Vamos a superar nuestras propias visiones de partido y vamos a pensar en algo más importante. Eso requiere generosidad, pero en el País Vasco es muy importante hacerlo porque aquí hay una hegemonía de un régimen nacionalista, que quiere invadirlo todo, que quiere ocupar todos los espacios de la vida, que somete al chantaje al conjunto de los españoles porque es lo que estamos viendo", ha indicado.

Por ello, cree que debe haber "una respuesta de unidad" en Euskadi y cree que puede "movilizar" a la gente e incluso atraer a personas que han votado al PNV y ahora tienen "una profunda decepción". "El PNV ha actuado en contra de sus ideas, es el sostén de este Gobierno del PSOE y Podemos en Madrid, ha pactado este año los Presupuestos con Podemos en el País Vasco y, al final, su intento es que desaparezca cualquier vestigio del Estado y de España en el País Vasco", ha indicado.

Alonso ha advertido de que los jeltzales tienen el mismo objetivo que los independentistas en Cataluña, pero "lo quieren hacer a fuego lento y sin desgaste".

LISTAS

El líder de los populares vascos no que querido hablar de la confección de las candidaturas en Euskadi porque, en su opinión, sería "una irresponsabilidad" en este momento, y ha rechazado que vaya a estar la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua.

En este sentido, ha dicho que "le encantaría", pero ha precisado que Pagazaurtundua no tiene intención de abandonar Bruselas. "Yo descartaría ese tipo de especulaciones", ha indicado. En todo caso, espera que la hermana de Joseba Pagaza, Policía municipal asesinado por ETA, colabore en la campaña, "pero no se ha hablado para que pudiera estar en una lista".

También ha rechazado que vaya a ir en las candidaturas Rosa Díez porque eso no estaba en discusión. "Tampoco creo que sea su predisposición y su voluntad. Yo no puedo dedicarme a la especulación sobre nombres", ha reiterado.

CONCIERTO ECONÓMICO

Alfonso Alonso ha asegurado que, sobre el Concierto Económico vasco, PP y Ciudadanos presentarán un documento político "que es indispensable a la hora de acudir juntos y no causar confusión con la propuesta". "Nuestro proyecto es muy claro y no es objeto de negociación. No vamos a cambiar de ideas, sino que vamos a sumar en aquello que estamos unidos", ha manifestado.

A su juicio, el respeto al Concierto Económico "es una condición 'sine qua non'" de su partido y es "algo sabido por todos desde siempre". "Ellos hicieron el esfuerzo en Navarra, reconocieron el régimen foral y el sistema del Convenio allí, y aquí tiene que ocurrir lo mismo", ha añadido.

Alonso ha indicado que ahora se trabajará en ese documento "que despeje incertidumbres". "Hasta que no esté cerrado todo, siempre hay posibilidades de no llegar a un acuerdo", ha indicado, para considerar que, al final, "todo va a ir bien".

El presidente del PP vasco no ha querido ser "pretencioso" y decir que Euskadi puede ser el precedente de una coalición estable en el Estado, pero ha recordado que no es la primera vez en la historia que ocurre algo así, porque ya pasó con UCD, que se inició en la Comunidad Autónoma Vasca.

"Me parece sintomático que empiece un camino en el País Vasco, que vaya bien y que sirva para conformar una alternativa frente a todos aquellos que no creen que el Gobierno de España tenga que depender de los independentistas", ha explicado.

También ha querido poner en valor a Ciudadanos porque "tiene su personalidad", aunque haya pasado dificultades, "es un partido importante en España" y en Cataluña, donde ganó unas elecciones, y "tiene capacidad de llegar a una generación de gente más joven". "Creo que suma muchísimo al proyecto del PP", ha señalado.