Irán registra sus dos primeros casos mortales de coronavirus

Dos ciudadanos iraníes han muerto en la ciudad central de Qom después de haber dado positivo de contagio de la neumonía COVID-19, en los primeros casos de coronavirus registrados en Irán.



Los dos hombres fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Qom, según informó en las últimas horas el Ministerio de Salud, que hasta ahora no había reportado casos de contagio.



El portavoz de este Ministerio, Kianush Jahanpur, explicó en su cuenta oficial de Twitter que estas personas fueron diagnosticadas de COVID-19 y fallecieron "debido a la vejez y a sistemas inmunes deficientes".





Otro responsable del Ministerio de Salud, Alireza Vahabzadeh, detalló que una de las víctimas tenía 65 años y que la otra era un veterano de guerra que en el pasado fue herido por armas químicas.Las autoridades sanitarias han insistido, no obstante, en que es necesario realizar más pruebas ya que los hombres no habían viajado al extranjero y no está claro cómo contrajeron el coronavirus.El anuncio de estos dos casos se produce después de que a principios de mes fueran evacuados decenas de estudiantes iraníes de la ciudad china de Wuhan, epicentro del coronavirus.Los estudiantes pasaron 14 días en cuarentena en un hotel situado en el suroeste de Teherán y ya han sido dados de alta.China elevó ayer a 2.118 la cifra de muertos y a 74.576 la de contagios de la neumonía COVID-19, provocada por el coronarivus SARS-CoV-2, diagnosticados en el país.La mayoría de los fallecimientos se han producido hasta la fecha en China, aunque también ha habido casos en Taiwán, Japón, Francia, Filipinas y Hong Kong, mientras que en una treintena de países se ha diagnosticado el COVID-19 a algún enfermo.