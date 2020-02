Moreno pide al PSOE andaluz que alce la voz contra Sánchez

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide al PSOE de Andalucía que “alce la voz” contra su homólogo en España, Pedro Sánchez, con el fin de que abone los 537 millones del mes 13 del IVA de 2017, además de afirmar que la comunidad autónoma recibe 800 millones de euros por debajo de la media nacional.

A su juicio, los socialistas “tienen una oportunidad de oro para demostrar su lealtad con esta tierra. Colaboren”. Palabras de Moreno durante la sesión de control al Gobierno andaluz celebrada en la tarde de este miércoles en el Parlamento.

Lo hizo tras la pregunta -que no le quedó “nada clara”- del portavoz socialista, José Fiscal, que pretendía saber las medidas para cumplir los compromisos del Gobierno andaluz. “Apoyen a Andalucía”, dijo Moreno, quien resaltó que está “seguro” de que hay parlamentarios en la bancada socialista que “no están de acuerdo con el menoscabo de fondos públicos que está llevando a cabo (Pedro) Sánchez”.

Es más, le pidió a Fiscal, que sustituyó a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, por su reciente maternidad, que confirme que la voluntad del PSOE es “trabajar y defender los intereses de Andalucía”. Fiscal, por su parte, aseguró que el Gobierno andaluz “encontrará” al PSOE en los temas que “beneficien” a esta tierra pero que “jamás” ayudará a “confrontar por confrontar” con Madrid.

De hecho, el portavoz socialista confesó que el actual Gobierno andaluz “apoyado por la extrema derecha” se quiere “envolver en la bandera blanca y verde” pero “no va a ser más autonomista que nadie ni va a tergiversar la realidad”. “Clases de andalucismo a nadie”, insistió.

Este debate tan recurrente en las últimas fechas se afeó en su tramo final cuando ambos dirigentes tiraron del pasado. Fiscal le dijo a Moreno que “le guste o no, todos no tuvieron el mismo protagonismo hace cuarenta años, ustedes son herederos directos de Alianza Popular, que no estaba por la autonomía”. Algo que replicó rápidamente y con mucha ironía el presidente andaluz: “Es como si yo me remontara a la República para decir que el Partido Socialista votó en contra del derecho de sufragio de las mujeres”.

Adelante exige una mejora en las pensiones no contributivas

Teresa Rodríguez, presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, reclamó al presidente andaluz que “dignifique” las pensiones no contributivas, ya que, aseguró, “están más controladas que un cangrejo en un cubo”.

Basó su argumentación en que Andalucía tiene de media una pensión un 10% menor que en el resto de España y que hay un 41% de mujeres por debajo del umbral de la pobreza. También, criticó que el aumento de 4,5 euros de estas pensiones al año, cobrando 407 euros al mes, cantidad que cobran algunos diputados “por una semana en dietas sin justificar”.

Sin embargo, Moreno le contestó aseverando que “pese a ser una competencia del Estado, la Junta de Andalucía sólo lleva la gestión y la coordinación” de este tipo de pensiones. Por ello, el presidente andaluz le dijo a Rodríguez que este mayor esfuerzo “se lo podría decir a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, para que se implicara más, independientemente de las relaciones políticas, que se hayan roto o no”.