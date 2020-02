Moreno: Andalucía recibe 800 millones al año por debajo de la media

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que la comunidad recibe cada año 800 millones "por debajo de la media" y ha dicho que espera que con el 28F a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "le hierva la sangre andaluza" y se dé cuenta de que no puede "maltratar" a la región.



En el turno del PP en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, Moreno ha vuelto a reclamar el pago de los 537 millones del IVA del 2017 y ha cuestionado "a qué espera Montero" para dar respuesta a la reclamación de los andaluces, ya que si no el camino tendrá que ser el recurso ante los tribunales.



La Junta también ha enviado una carta a la ministra para pedirle una reunión, con la intención de continuar con la "progresiva salida a los mercados", ha explicado Moreno.



Ha lamentado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dejado "la sensación" de que la reunión "sólo ha servido para cubrir un expediente" y no para dar solución a los "graves problemas" de las comunidades y ha calificado de "insólito" que el Gobierno ofrezca un aumento del objetivo de déficit.



Moreno ha tildado de "descabellado" que la "guardiana del objetivo de déficit" invite a las comunidades a que se endeuden, un "cambio de cromos" que a su juicio perjudica a Andalucía.



Ha advertido también de la situación en el campo y ha avisado de que si hay una reducción de la Política Agraria Común (PAC) habrá un "drama social y económico y un caos" en el sector agroalimentario.



El presidente ha afeado al Gobierno que "se pasan la pelota de un lado a otro" y ha criticado que el vicepresidente, Pablo Iglesias, diga al sector que apriete: "Apriete usted, que es el que tiene que apretar", ha enfatizado.



El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, en su pregunta sobre las decisiones del Gobierno central, ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas de la Cámara para que se defiendan los interese de los andaluces, por encima de ideologías.



Ha abogado por "unir esfuerzos en lo esencial", para defenderse de lo que entiende como ataques: El impago de los 537 millones del IVA, que se "cercene" la autonomía fiscal de la comunidad, que se "niegue" la posibilidad de financiarse en los mercados o que se "amenace" la autonomía legislativa con las viviendas alegales.



"El andalucismo es simplemente defender Andalucía, no es ponerse una bandera, no es ponerse un lazo", ha señalado Nieto, quien cree que no se está respetando la suficiencia financiera de la comunidad.



Nieto ha pedido a Moreno "que siga liderando la defensa de Andalucía" y que siga haciendo "andalucismo de verdad".