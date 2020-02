Calvo: si Vox gobernara, destrozaría el prestigio exterior de España

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha alertado este miércoles de que si Vox llegara al Gobierno, destrozaría el prestigio exterior de España, que estaría "más sola que la una" y dejaría de ser "unidad de destino en lo universal".



Calvo ha respondido así en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso a una pregunta del diputado de Vox Ignacio Garriga sobre quién dirige realmente la política del Gobierno.



"La persona que obtuvo la confianza de esta Cámara como exige la Constitución y manda la democracia", ha respondido tajante la vicepresidenta a Garriga, para quien el Gobierno de Pedro Sánchez es un "lacayo" y una "marioneta" del expresidente catalán Carles Puigdemont y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



La vicepresidenta del Gobierno ha acusado al diputado de Vox de formular la pregunta únicamente como "palanca" para lanzar en el Congreso su mitin, que "tiene que verdad con aquello de que la verdad no te estropee el titular".



"A ustedes la verdad de este país que no les estropee la sarta de barbaridades con las que cada día nos enturbian los oídos", les ha recriminado.



Calvo ha confiado en que los dirigentes de Vox no lleguen al Gobierno y estén al frente de la política exterior, porque estarían "solos, más solos que la una" y "destrozando el prestigio de España en cualquier lugar del mundo".



"Menos mal que eso no va a ocurrir", ha recalcado Calvo a Garriga, para quien "España es hoy una nación débil".



Según ha denunciado el diputado, los nacionalistas se reparten España, Bélgica "burla" la soberanía y los tribunales españoles, Reino Unido "reta" con Gibraltar y Marruecos utiliza la inmigración como arma política.



Y ha advertido al presidente del Gobierno de que "todos los españoles saben que hasta la mejor marioneta se puede ahorcar con sus propios hilos".