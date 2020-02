Bosquet critica el "desplante" de Torrent a los andaluces

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet (Cs), ha criticado este martes el "desplante" hacia los andaluces que le hizo el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent (ERC), cuando no le recibió durante la visita que hizo a la institución catalana.



Durante la presentación de los actos de celebración del Día de Andalucía, Bosque ha dicho en rueda de prensas que fue una "decepción" que Torrent no le dedicara "ni siquiera media hora" en la visita que hizo durante todo el 14 de febrero al Parlamento catalán alegando que tenía la agenda ocupada.



"El desplante parece que se lo hace a los andaluces", ha dicho Bosquet antes de recordar los "lazos históricos" que unen Andalucía con Cataluña por la masiva emigración de andaluces a las provincias catalanas, y ha añadido que no entendía que no le recibiera porque "somos parlamentos autonómicos que, guste más o menos a algunos, formamos todos parte de un conjunto y de unidad de nación que es España".





Tras destacar que su visita al Parlamento catalán era la primera que hacía un presidente o presidenta de la Cámara andaluza y que lo hizo invitada por el grupo de Ciudadanos, Bosquet ha señalado que quería abordar con Torrent cuestiones "comunes" que afectan a ambos parlamentos.Ante el "desafío soberanista" de Cataluña, la presidenta del Parlamento andaluz ha dicho que todas las comunidades autónomas deben trabajar de forma conjunta para "conseguir que no se lleve a cabo esa independencia" así como "remar todos juntos en aras de esa cohesión territorial".