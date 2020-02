Iceta (PSC) reconoce el "esfuerzo" de Sánchez con Cataluña

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reconocido este sábado el "esfuerzo enorme" que a su juicio está desplegando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su propuesta de diálogo para Cataluña, y ha invitado a otros partidos a sumarse a ella: "En estos momentos estamos muchos en esta dirección, me gustaría que estuviéramos todos".

En declaraciones a la prensa antes del Comité Federal del PSOE, ha asegurado que los socialistas están "a la expectativa de lo que pueda resultar de la reunión del presidente del gobierno con el señor Pablo Casado", y ha añadido quieren hacer políticas de Estado desde el entendimiento en las cuestiones básicas con el PP, como principal partido de la oposición.

También ha reaccionado a las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que aseguró literalmente que ERC se atornillará a la mesa de diálogo: "La gente que de verdad quiere el diálogo, no se levanta. No pone excusas, no busca obstáculos: busca soluciones".

Sobre la negociación, ha dicho que lo único que lamenta es que no se hiciera en 2019: "Nos hubiera ahorrado unas elecciones, llevaríamos ya tiempo trabajando en el diálogo y obteniendo resultados".

Para él, el diálogo es el único camino para resolver los problemas que buscarán solucionar en un periodo de negociación que no va a ser "sencillo ni probablemente breve", pero en el que se van a emplear a fondo, ha dicho.

CATALUÑA, EN PERIODO "CLARAMENTE PREELECTORAL"

Ha afirmado que Cataluña está en un periodo "claramente preelectoral" después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, diera por terminada la legislatura pero no convocara elecciones, lo que Iceta ha lamentado.

Según él, las encuestas sobre los comicios autonómicos plantean dos escenarios posibles: o la continuidad del actual Govern, si los independentistas suman, o una alternativa que "si se puede construir va a ser, desde luego, alrededor del PSC".

También ha dado ánimos a los socialistas de Euskadi y Galicia "que tienen una cita electoral el 5 de abril, y van a contar con el apoyo de todos los socialistas de España".