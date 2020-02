Europa se fija en la España rural que se resiste a la despoblación

Despoblados y envejecidos, miles de municipios de España -y de toda Europa- intentan sobrevivir, parar la sangría de la emigración, atraer inversiones y ganar habitantes. Y la Comisión Europea (CE) y algunas empresas se han fijado en uno de ellos, Villahoz (Burgos).



Con tan solo 300 habitantes, es uno de los muchos ejemplos de la España vacía, la del interior, la del campo, castigada durante decenios por la marcha masiva de jóvenes a ciudades y zonas costeras de más desarrollo urbano y económico.



En España, un país de 47 millones de habitantes, cuatro mil de sus 8.131 localidades tienen menos de 500 residentes. Y unas 1.350, menos de cien, la gran mayoría jubilados, donde la escuela y el banco hace tiempo que cerraron.





Pero el Ayuntamiento y las gentes de Villahoz no se resignan. Están aplicando un programa piloto de StartUpVillage, una estrategia apoyada por la CE que combina la alta conectividad con el emprendimiento y la innovación para la repoblación.Nace en España y se expande por Europa en 2019; es fruto de la colaboración entre la iniciativa europea StartUpVillage EU Network y la asociación empresarial española Territorio Emprendimiento."He venido a escuchar", enfatizó la vicepresidenta de la CE para la Democracia y la Demografía, la croata Dubravka Suica, en una visita reciente a este pequeño pueblo de la provincia de Burgos.Suica se entrevistó con autoridades regionales, locales, pequeños empresarios y responsables de StartUpVillage.Ha comenzado una gira por toda la Unión Europea para conocer sobre el terreno qué ocurre en las zonas rurales y elaborar un "mapa" de situación para atinar mejor en las medidas que se propongan a los Estados.Habló del "reto, no el problema" de los cambios demográficos, que requieren un enfoque regional. Serán soluciones "a largo plazo", no porque tarden mucho, sino porque sean "sostenibles en el tiempo", dijo, como la conexión digital de banda ancha.INICIATIVA PRIVADA, EMPRESAS PIONERASLas nuevas tecnologías permitirán que las empresas y, por tanto, las personas sigan o se establezcan en el campo. No en vano, en Villahoz se celebró el 31 de julio de 2019 el I Congreso Europeo de Repoblación Rural.Y ahora el pueblo forma parte de StartUpVillage, un proyecto "totalmente privado de emprendedores", que busca implicar a la parte pública, explicó a Efe su fundador e impulsor, el español Arturo Villar."A diferencia de otros, no es un proyecto de financiación. Lo que se busca es que tengan resultados y, con eso, se muestre que la iniciativa privada no necesita de dinero público para empezar a funcionar", comentó.Con los resultados por delante, se puede ver qué fondos públicos y privados -una combinación- pueden apoyar este tipo de iniciativas, según Villar.Y los resultados, aunque modestos, están llegando a Villahoz. El Ayuntamiento ofrece incentivos fiscales, de alojamiento, facilidades administrativas...En el pueblo ya funciona la tecnológica de servicios financieros CapOne Research, que ha contratado a cuatro personas del lugar y planea hasta cerca de 15 trabajadores; y otra española, Abrasivos Solá (para tratamiento de piedra), que ya estaba aquí, empleará más personal.CapOne Research empezó en Estonia y busca expandirse. "Queríamos un mercado más amplio, nuestros productos tienen como destino prioritario América Latina, África y Europa occidental" y "pensamos que España tenía la mejor ubicación geográfica", comentó a Efe su administrador, Avijit Sarkar.El APOYO NECESARIO DE LAS ADMINISTRACIONESEn cualquier caso, es "indispensable" la ayuda de las administraciones. "Si no, esto es inviable porque nuestros presupuestos son muy reducidos", alertó a Efe Jesús Manuel Val, uno de los responsables municipales de Villahoz.Hemos tenido problemas con la conectividad porque las operadoras "pasan" de los pueblos, lamentó. Pero "lo hemos conseguido a través de radiofrecuencia".El presidente regional de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, respaldó ante Suica la propuesta del Parlamento Europeo para que el próximo presupuesto comunitario (2021-2027) destine al menos el 5 % a políticas contra la despoblación coordinadas con Estados y regiones.Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, ha preparado una propuesta presupuestaria -que debatirán los líderes comunitarios la semana próxima- con recortes en los fondos de cohesión (-12,1 %) y la Política Agraria Común (PAC, -13,9 %).Los agricultores españoles ya se manifiestan desde hace varias semanas contra los bajos precios de sus productos, una protesta que podría recrudecerse si se confirma la reducción de la PAC.Castilla y León sería una de las regiones afectadas, que es la más extensa de la UE (94.224 kilómetros cuadrados) y paradigma de despoblamiento. Sus 2,4 millones de habitantes viven dispersos en 2.248 municipios.Lo mismo ocurre en otras como la limítrofe Aragón. Sus gentes se han organizado en movimientos sociales e, incluso, han entrado en el Parlamento español con un diputado por una de sus provincias, Teruel.