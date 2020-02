Feijóo: "No seré rehén de ningún partido, ni siquiera del mío"

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este sábado que no será "rehén de ningún partido, ni tan siquiera del mío" -ha dicho- y se ha descrito como un "candidato libre" que solo se debe a los gallegos "y nada más".



En el acto de su proclamación como candidato, celebrado en el Auditorio Mar de Vigo ante unas 500 personas, Feijóo, que se ha emocionado al declarar su amor y respeto por Galicia, que "lo es todo", ha afirmado también que no concurrirá a las elecciones del 5 de abril para "liderar un bloque de partidos".



Se presenta, ha añadido, "para ser el presidente de los gallegos sin excepción", con independencia de "lo que piensan, lo que sientan y voten a quien voten".





"Quiero ser un presidente libre para defender a los gallegos y cumplir los compromisos. Y como queremos una Galicia libre, no quiero una Galicia gobernada por las imposiciones de nadie", ha reiterado.Ha incidido en que, actualmente, la política acostumbra a "dividir en bloques", pero ha matizado que el proyecto del PP de Galicia "no pertenece, ni lo pretende, a ningún bloque", sino que está pensado "para la mayoría de los gallegos".Feijóo también ha garantizado que no ofrecerá lo que critica de sus adversarios políticos: "divisiones, imposiciones, intransigencias, sectarismos, inestabilidad, ni escorarnos hacia izquierda o derecha"."Me presento para dar estabilidad, representar el entendimiento de la mayoría de gallegos, gobernar para todos y deberme solo a los gallegos. Lo diré todos los días", ha aseverado.