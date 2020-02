Sanidad endurecerá la ley del tabaco y revisará su fiscalidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tiene claro que la ley del tabaco debe ser más restrictiva y su departamento trabaja ya en varias medidas entre las que se encuentra la revisión de la fiscalidad de esta droga legal, que supone una de las principales causas de mortalidad en España.



El ministro lo ha anunciado en una entrevista con Efe en la que ha avanzado que estudia promover una norma para frenar el consumo del alcohol en menores, ampliar la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), eliminar de forma progresiva el copago farmacéutico y sacar adelante la ley de eutanasia antes del verano.



NO HAY RAZÓN DE SALUD PÚBLICA PARA SUSPENDER EL 'MOBILE'





Hace apenas un mes que tomó posesión de su cargo y ya se ha tenido que enfrentar a su primera crisis sanitaria, la originada por el coronavirus, que ha supuesto la cancelación del Congreso Mundial de Móviles (MWC) de Barcelona a pesar de que él mantiene, al igual que el resto del Gobierno, que "no hay ninguna razón de salud pública" para haberlo hecho.Sin querer entrar a especular sobre los motivos por los que la organización del MWC ha tomado esta decisión, Illa ha subrayado que se daban "las condiciones para garantizar la edición de este año" puesto que no hay limitaciones de transporte de mercancías ni de viajeros en España y los sistemas de detección precoz de posibles casos "están funcionando perfectamente"."Nuestro objetivo es la seguridad de las personas que vienen a estos eventos y también la de los españoles, que está garantizada con las medidas que tenemos", ha insistido el titular de Sanidad, que ha indicado que, hasta el momento, en España sólo ha habido dos casos que han dado positivo, de los 38 sospechosos analizados: un turista alemán en La Gomera y un ciudadano británico en Palma de Mallorca y que recibieron el alta hospitalaria este viernes al estar libres de carga viral.REVISIÓN RESTRICTIVA DE LA LEY DEL TABACODel coronavirus también hablará en la que será su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso el próximo 27 de febrero, durante la que expondrá las líneas generales de su departamento para esta legislatura, en la que prevé una revisión más restrictiva de la ley del tabaco."No queremos relajar nuestra lucha contra el tabaquismo", ha subrayado el ministro, que ha explicado que hay dos líneas de trabajo que comprenden las nuevas formas de fumar, como el vapeo, y "una reflexión" sobre los espacios libres de humo para aumentar la protección de los no fumadores.Ambas líneas de trabajo se guían bajo "un criterio general de restricción", ha indicado Illa que ha abundado en que Sanidad trabaja en un paquete de medidas para luchar contra el tabaquismo, como revisar la fiscalidad del tabaco.Preguntado por la posibilidad de que la legislación contemple prohibir fumar en los coches en los que viajen menores, el ministro ha dicho que hay varias medidas en estudio pero prefiere "pensarlas y discutirlas bien".A su juicio, las nuevas formas de consumo de tabaco exigen regulación porque la evidencia científica ha demostrado que no son inocuas.También ha mostrado su preocupación por el consumo de alcohol en menores: "lo tenemos muy presente, nos hemos encontrado trabajos avanzados en ese sentido en el Ministerio, vamos a dar continuidad a los mismos y veremos en qué derivan, es muy probable que derive en una ley de alcohol pero tampoco quiero anticipar nada", ha dicho.LA LEY DE EUTANASIA RESPONDE A UNA DEMANDA SOCIALConfía en que otra ley, en este caso la de eutanasia, sea una realidad en junio, una norma que se ha empezado a tramitar en el Congreso, "responde a una demanda social muy amplia y transversal" y sitúa a España a la cabeza en reconocimiento de derechos.No pasa por su cabeza que pueda haber comunidades autónomas o determinadas formaciones políticas que promuevan el incumplimiento de esta ley en el caso de que se apruebe y ha expresado su confianza en los profesionales sanitarios que son, en definitiva, los que la aplicarán."Es un paso importante, un paso hacia delante y la ciudadanía lo va a agradecer", ha apostillado el ministro.AMPLIAR LA UNIVERSALIDAD DEL SNSIlla ha mostrado su compromiso de la universalidad de la Sanidad Pública , de hecho, su intención es reforzarla e intentar ampliarla en algunos casos como los de los ascendientes de los inmigrantes de nacionalidad española. "En eso estamos trabajando".Precisamente reconocer el derecho a la sanidad pública para este colectivo es uno de los compromisos que figuran en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, al igual que la eliminación progresiva del copago farmacéutico, empezando, según Illa, por los colectivos más vulnerables."Estamos terminando de perfilar los colectivos por los que empezaremos pero yo creo que es razonable comenzar por aquellos que menos condiciones tienen para hacer frente a estos copagos", ha insistido el ministro.