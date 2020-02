Sanders, Buttigieg, Klobuchar y Steyer instan a derrotara Trump

Cuatro aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata estadounidense para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en su país, Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Tom Steyer y Pete Buttigieg, instaron este jueves a los votantes latinos a derrotar al mandatario republicano Donald Trump en esos comicios y a poner fin así a sus "desastrosas" políticas.



Un encuentro organizado en Las Vegas por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) reunió a estos aspirantes demócratas para hablar sobre asuntos de interés para el casi medio millón de latinos habilitados para votar en el estado de Nevada en los caucus del próximo día 22.



Sanders, favorito a nivel nacional entre los latinos, con el 30 % de intención de voto, por delante del 22 % de Joe Biden y el 11 % de Elizabeth Warren según una reciente encuesta del Centro de Investigación Pew, intervino a través de videoconferencia y fue rotundo al insistir en la necesidad de unirse contra Trump.





"No importa quien gane la nominación a la candidatura demócrata, todos vamos a trabajar juntos en un esfuerzo común para que Donald Trump no pase de un primer mandato", aseguró Sanders, quien dijo creer que habla por todos los aspirantes.En este sentido, Buttigieg apostó por unir al país, por "galvanizar y no polarizar", y dijo que los latinos pueden jugar un papel importante.Nevada será la primera parada de las citas electorales para elegir al candidato demócrata a la Casa Blanca donde los grupos minoritarios tendrán un peso relevante, después de las "blancas" Iowa y New Hampshire, en las que salieron como vencedores Sanders y Buttigieg.Klobuchar, que dio la sorpresa al lograr la tercera posición en las primarias de New Hampshire, con el 19 % de los votos, dijo que hay que recuperar la "decencia en la Casa Blanca", mientras que para Buttigieg es necesario "reparar" la democracia del país.En esta reunión, en la que cada aspirante tuvo unos 30 minutos para responder preguntas de los organizadores y del público de Nevada, donde casi el 30 % de la población es de origen latino, Steyer destacó que Trump es el "peor presidente" y el "más corrupto de la historia" de Estados Unidos.Klobuchar, senadora por Minesota, dijo que es importante el poder "sentarse todos a la mesa" y hacerlo "sin odiarse".INMIGRACIÓNMás allá de la figura del presidente, los aspirantes criticaron con dureza sus políticas, especialmente en materia migratoria.Mientras Steyer opinó que se debe alentar la migración legal y controlar la frontera pero con un enfoque totalmente diferente al de Trump: "Hay que desmilitarizar la frontera y deshacernos del muro", sostuvo.Sanders también se sumó a la crítica al muro y dijo además que es necesario establecer un sistema migratorio humanitario que trate a gente con "respeto y dignidad".En este sentido, Buttigieg y la senadora por Minesota dijeron que la separación de familias en la frontera es inadmisible y tiene que haber una senda para que puedan obtener la ciudadanía ciudadania estadouniense los 11 millones de indocumentados que se calcula que viven en el país.COBERTURA SANITARIA UNIVERSALDonde se produjo una mayor diferencia de planteamientos fue en la cobertura sanitaria.Mientras Sanders refrendó su idea de cobertura universal obligatoria para todos los estadounidenses, que dijo ser un "derecho para todos, incluidos los inmigrantes indocumentados", Steyer y Buttigieg, exalcalde de Bend (Indiana), se mostraron contrarios a su plan.Ambos comparten la idea de que se cree un plan público universal pero voluntario."Yo no creo en que 'Es a mi manera o de ninguna manera'", dijo Buttigieg sobre la necesidad de encontrar un término medio entre la "revolución" y el "estatus quo" en esta materia.CAMBIO CLIMÁTICOSteyer, el primero en intervenir, dijo ser el único candidato para el cual el clima es su primera prioridad y criticó las laxas políticas del Gobierno Trump en protección ambiental.El medio ambiente es una de las prioridades de los votantes hispanos, especialmente en Nevada, donde, según una encuesta conocida esta semana, el cambio climático es el tema que más les preocupa.Buttigieg criticó también las medidas de Trump en esta materia y Sanders dijo que el "cambio climático es una emergencia nacional" y que es necesario afrontarla con leyes con las que potenciar las energías limpias.ECONOMÍAEn este ciclo de elecciones, la mayor preocupación de los latinos a nivel nacional es la economía, uno de los puntos fuertes de la campaña que busca la reelección de Trump.Pero Steyer dijo que Trump miente cuando habla de ello, pues los datos macroeconómicos esconden que la gente "no puede vivir" con los trabajos que genera la economía actual y el salario mínimo es un "insulto"."Creo que los estadounidenses tienen derecho a un salario que les permita vivir", sostuvo el empresario, quien aseguró que la economía que fomenta el presidente solo funciona para los ricos.Coincidió con él Klobuchar, quien indicó que no todo el país siente esa bonanza económica.