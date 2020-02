Vox ve "con preocupación" las "cesiones" de PP y Cs a la izquierda

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha expresado este jueves que contempla con "preocupación" que por parte del PP y Cs se hagan "cesiones a los partidos de la izquierda", como con la proposición no de ley (PNL) de Adelante Andalucía para pedir a la Junta la retirada de simbología de exaltación del "golpe militar" de 1936 y el franquismo, que sólo ha contado con el voto en contra de Vox, mientras que PSOE-A, PP-A y Ciudadanos (Cs) la han apoyado este miércoles en el Parlamento.

En una rueda de prensa en Córdoba, el también presidente de Vox en dicha provincia ha manifestado que se ha visto "una prueba más de la cobardía política del PP" en la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, "en la que permitieron que saliera adelante una proposición no de ley de Adelante Andalucía".

En opinión de Hernández, la propuesta está "en la línea de la deriva de odio y resentimiento en relación con lo que ellos llaman memoria histórica", que, a su juicio, "es complicado que pueda casar con la Ley de Concordia que está pactada con Vox".

Por ello, considera que el hecho de que se hagan este tipo de cesiones "no cuadra, en muchas ocasiones, con el otro discurso que manifiestan respecto de estas cuestiones", a la vez que "no se compadecen con la promulgación de la Ley de Concordia, en la que este tipo de manifestaciones, que sólo buscan el odio y el resentimiento no tendrían cabida en ningún caso", ha advertido.

Además, ha recordado que "en Córdoba también se ve cómo el PP da muestras de esa falta de valor político", porque en Vox todavía esperan que "cumplan sus acuerdos" para renombrar calles que se cambiaron por la Ley de Memoria Democrática en el mandato anterior. "Un compromiso que habían adquirido en campaña electoral y que no se deciden a llevar a efecto, incluso teniendo a su favor resoluciones judiciales que ampararían cualquier cualquier medida que adoptaran", ha apostillado.

Igualmente, el portavoz de Vox en el Parlamento ha apuntado que "se ha visto en Málaga que el Ayuntamiento gobernado por el PP solicita de manera, cuanto menos un tanto abrupta, la exhumación de un militar de una iglesia", por lo que ha dicho que "no se entiende esta actitud del PP".

No obstante, ha asegurado que seguirán adelante en el Parlamento para "reclamar la promulgación de la Ley de Concordia, tal cual está acordado con esa fuerza política y que se pronuncien en breve en el Consejo de Gobierno respecto de la toma en consideración de la proposición de ley de Vox".

Por otra parte, Hernández se ha referido a la Ley de la Eutanasia tramitada en el Congreso de los Diputados, que "parece una norma impropia de lo que debe ser una sociedad avanzada, realmente progresista y en la que debe haber una decidida apuesta por la vida", y cree que "sólo faltó que alguno de los defensores de esta normativa hubiera subido al atril del Congreso y hubiera gritado '¡Viva la muerte digna!'".