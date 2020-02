Rodríguez quiere que Adelante ocupe la "orfandad" andalucista

Teresa Rodríguez dice que quiere construir un “sujeto propio andalucista” al estilo de organizaciones existentes en Cataluña, Galicia y País Vasco o como la formación de Teruel Existe. Quiere “ocupar esa orfandad” en la política regional, ya que “alguien tiene que coger la bandera de Andalucía”. El modelo es el de En Comú Podem-Guanyem el Canvi: “colaborar” con Podemos pero tener voz propia en la comunidad autónoma e incluso en Madrid. Para ello no plantea la creación de un nuevo partido pero sí utilizar la marca Adelante Andalucía -compuesta por Podemos, Izquierda Unida, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista-.

La gaditana quiere conseguir una “fuerza política ecologista, feminista y de clase trabajadora”, según ha manifestado en una multitudinaria convocatoria de prensa en la sede de Podemos Andalucía. Esta fuerza política o partido estará muy distanciado del PSOE, abordará los temas que les “une” con Podemos y su objetivo a medio plazo es que “la derecha no gobierne” en Andalucía.

Al grito de “¡Viva Andalucía libre!” y con un recuerdo a los 40 años del referéndum del 28F terminó su intervención rodeada por dirigentes de Adelante como Ángela Aguilera y Juan Ignacio García. Teresa Rodríguez dijo que renunciaba a la dirección de Podemos Andalucía, tal y como adelantó este diario en su edición del pasado miércoles. Lo hace de forma gradual, ya que seguirá como coordinadora hasta el mes de mayo, cuando se celebre la asamblea para elegir la nueva dirección. Ahí tiene el camino abierto el líder nacional de la formación morada, Pablo Iglesias, para que una candidatura afín suya conquiste la dirección nacional del partido en Andalucía.

La gaditana no se plantea, por ahora, abandonar la militancia de Podemos o mantener la inscripción, porque “puede haber doble militancia”. También, asegura que seguirá con su acta como diputada en el Parlamento andaluz. Cabe recordar que los morados tienen once de los 17 escaños actuales de Adelante. “No voy a regalarme 11 diputados a IU. Ganó mi equipo”, indica Rodríguez, quien recalca que “tiene vigencia” durante esta legislatura el acuerdo de constitución de Adelante, sellado poco antes de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre de 2018. “No es Unidas Podemos del sur, es Adelante”, dice. Además, la todavía líder de Podemos Andalucía confiesa que “aún” no ha tenido contacto con IU para transmitirle el resultado de sus últimas decisiones. Eso sí, su intención es “seguir trabajando con ellos, más que nada porque seguimos con ellos en ayuntamientos”.

Sobre su renuncia, Rodríguez sostiene que fue “pactada” con Iglesias y que pudo ser “agresiva o patriarcal” pero fue “respetuosa e incluso cariñosa”. Es más, cree que “no es un adiós sino un hasta luego”.

Ella no descarta volver a presentarse a las elecciones andaluzas previstas para 2023 y considera que es un escenario “no deseable” que algún día pudiesen existir diferentes papeletas de Podemos y Adelante Andalucía.