Calvo: "La suspensión del Mobile no es por coronavirus"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha descartado este jueves que la suspensión del Mobile World Congress de Barcelona se deba a alguna alerta sanitaria por coronavirus en España y ha aludido a "otras razones" que habrían propiciado su cancelación, pero que no ha especificado.



"No es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país, que estamos en una situación de respuesta muy buena", ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de asistir a un desayuno informativo con la presidenta de La Rioja, Concepción Andreu.



Calvo ha aludido a "otras razones" que habrían podido determinar la cancelación del congreso, decisión que se anunció este miércoles debido a las importantes anulaciones por parte de las empresas, pero no se debe a "razones sanitarias" ya que la situación de España está "francamente controlada".





La también ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes ha recalcado que los dos casos de coronavirus en España presentan una evolución "muy positiva" y ha destacado que los españoles en situación de cuarentena van a salir este jueves del hospital Gómez Ulla tras superar los 14 días de cuarentena.