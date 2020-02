La OTAN acuerda reforzar su misión en Irak

Los ministros de Defensa de la OTAN llegaron este miércoles a un acuerdo de principio para reforzar su misión de entrenamiento de las fuerzas de seguridad iraquíes mediante la asunción de mando de tropas que ya participan en la coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico, como pedía EEUU.



"La OTAN refuerza la lucha contra el terrorismo internacional. Los ministros de Defensa aliados han acordado en principio reforzar la misión de entrenamiento de la OTAN en Irak, en cercana cooperación y coordinación con el Gobierno iraquí", indicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltneberg, en una rueda de prensa tras la primera jornada de la reunión ministerial.



En esa cita, los ministros aliados abordaron la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la OTAN jugase un papel mayor en Oriente Medio contra el terrorismo internacional.





Stoltenberg indicó que, "en primera instancia", se podrán al mando de la OTAN algunas de las actividades de formación en el marco de la coalición internacional de 70 países que lidera Estados Unidos bajo mandato de la ONU contra el Estado Islámico (EI).El político noruego no ofreció cifras concretas ni citó a los países que participarán en esa fase inicial, pero aseguró que permanece "en estrecho contacto con las autoridades iraquíes". "Tenemos discusiones constructivas sobre el camino hacia delante de la misión de la OTAN en Irak", subrayó."Nuestro objetivo es incrementar la capacidad de las fuerzas armadas iraquíes, de manera que ya no necesiten nuestro apoyo", dijo.El hecho de que Irak se convirtiese en enero en terreno de enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán motivó el recelo a que tropas extranjeras se mantuvieran en su territorio, donde están desplegados efectivos de la coalición global contra el EI y de la misión aliada de formación de sus fuerzas de seguridad.Irak vio cómo se tambaleaba la estabilidad que ha ido ganando tras recuperar su territorio del EI con el asesinato del general iraní Qasem Soleimaní en una acción estadounidense cerca de Bagdad, a la que Teherán respondió con ataques a bases con personal militar extranjero en ese país.Esa tensión obligó precisamente a la Alianza a suspender temporalmente las actividades de su misión de formación, pero no a cancelarla.Stoltenberg dejó claro: "Estamos allí a invitación del Gobierno de Irak", y "estaremos en Irak mientras seamos bienvenidos, porque respetamos su soberanía e integridad territorial"."Todo lo que hagamos, será en estrecha consulta y coordinación con el Gobierno iraquí", enfatizó.España ya ha ofreció que parte de sus tropas desplegadas en Irak para adiestrar a los efectivos iraquíes en el marco de la coalición internacional pasen a estar bajo el mando de la OTAN.La ministra española de Defensa, Margarita Robles, dijo hoy que hay acuerdo para que las tropas que están en Besmayah -donde hay unos 350 efectivos- pasen a estar bajo "el paraguas de la OTAN".Robles hizo hincapié en que otros efectivos españoles en Irak se mantendrán dentro de la coalición internacional: "Al mismo tiempo, nosotros tenemos contingentes en otras zonas de Irak que están con la coalición, en Taji o Al Taqaddum, y allí continuarán también bajo la coalición", apuntó.Stoltenberg dijo que "cada paso, cada decisión, por supuesto se tomará en estrecha consulta con el Gobierno iraquí y con la coalición global", con la que anunció que participará en una reunión el viernes en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.El acuerdo preliminar al que llegaron hoy los ministros aliados va en la línea de la petición de mayor compromiso en la región que reclamaba EEUU.La embajadora estadounidense ante la Alianza, Kay Bailey Hutchison, había considerado este martes que sería satisfactorio el traslado de instructores de la coalición contra el EI a la misión de formación de la OTAN en Irak, ya que a su juicio ambas actividades "realmente se están solapando"."Lo que hacemos es entrenar a las fuerzas iraquíes, para darles apoyo contra nuestro enemigo común, el EI, con la meta común de que el EI no vuelva", enfatizó Stoltenberg."Vamos a ver qué más podemos hacer para reforzar la estabilidad en la región", concluyó.