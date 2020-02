Estallan dos paquetes bomba enviados a dos empresas holandesas

Dos paquetes bomba enviados a una empresa holandesa en Ámsterdam y a otra en Kerkrade, cerca de la frontera con Alemania, han estallado en la mañana de este miércoles dentro del buzón de correos de las compañías, según ha confirmado la Policía holandesa.



La primera explosión tuvo lugar a las 8.00 hora local (7.00 GMT) en Ámsterdam, en la oficina de la entidad bancaria ABN Amro situada en el parque empresarial de Sloterdijk, a las afueras de la ciudad, mientras que el estallido en Kerkrade se produjo media hora más tarde y todavía no está claro de qué empresa se trata.



Ambas compañías han sido evacuadas por la Policía, aunque nadie resultó herido a causa de las explosiones porque las empresas aún estaban abriendo sus puertas a esas horas y no había mucho personal.



Durante el mes de enero, al menos una decena de paquetes bomba fueron enviados a diferentes empresas locales, entre ellas una gasolinera, un hotel y otra oficina de ABN Amro, en Ámsterdam, Róterdam, Utrecht y Maastricht, pero ninguno había llegado a estallar hasta hoy.



La Policía estaba todavía investigando quién envió las misivas y el motivo de la acción, porque junto con el paquete bomba también se han recibido cartas de advertencia sobre las que las Fuerzas de Seguridad no han querido dar detalles.