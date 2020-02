Marlaska garantiza que Delcy Rodríguez no entró en el espacio Schengen

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha garantizado este miércoles que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no entró en el espacio Schengen y ha reprochado al PP que acuse a la Policía de prevaricación por, supuestamente, obedecer una orden "ilegítima".



En la primera sesión de control del Congreso de la legislatura, Marlaska ha respondido así a una pregunta de la diputada del PP Ana Belén Vázquez sobre qué instrucciones dio el Gobierno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la presencia de la vicepresidenta de Venezuela en suelo español.



Marlaska ha asegurado que el Gobierno "no dio ninguna instrucción a la Policía. La única instrucción que se da a la Policía es que cumpla la ley y, en este caso, se cumplió y no se permitió a (Delcy) Rodríguez la entrada en el espacio Schengen".



El titular de Interior ha lamentado que desde el PP se viertan acusaciones "tan graves" poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la Policía y diciendo que prevaricó obedeciendo "una supuesta orden ilegal e ilegítima".



Por ello, la diputada le ha advertido de que mientras sea ministro de Interior se lo va "echar en cara" y, en este caso, "se lo repetiré", lo que haga falta porque la vicepresidenta venezolana no entró en el espacio Schengen.



"Ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención internacional, para eso hay que estudiar un poquito más", ha dicho el ministro que, finalmente, ha pedido al PP "respeto" para la Policía.



Por su parte, la diputada ha insistido en que todo fue una "farsa" en la que el ministro ha sido un "utillero", perdió toda la legitimidad y ha quedado cuestionado.



La diputada también le ha dado al ministro "tres recaditos": "Que la verdad acabará saliendo; que no borren las cámaras; y dígale al oído a Ábalos que se vaya por prevaricador".