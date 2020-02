Pablo Iglesias responsabiliza al PP de la pobreza

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y la Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha responsabilizado este miércoles a los gobiernos del PP de la pobreza detectada en España por un relator de la ONU y ha abogado por convertir los objetivos de desarrollo en "políticas efectivas".



En su primera intervención como vicepresidente en una sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Iglesias ha respondido al diputado del PP Teodoro García Egea, que le ha preguntado por la coordinación de las políticas de la Agenda 2030 después de decirle que le ve "muy bien" sentado en la bancada de los ministros con una "americana" cuando antes iba "en mangas de camisa".



Iglesias ha asegurado que el Gobierno ha apostado por convertir los objetivos de desarrollo sostenible en "políticas efectivas y no en una mera declaración precisamente para que nuestra patria no se tenga que avergonzar de que venga un relator de Naciones Unidas".



Se refería así el vicepresidente a las conclusiones del relator de la ONU sobre la extrema pobreza, Philip Alston, que instó la pasada semana al Gobierno español a abordar la "crisis de la vivienda" para acabar con la vulnerabilidad que afecta a más de un 26 por ciento de la población y el estado de "pobreza generalizada" que sufre el país.



Iglesias, que ha leído en el Pleno algunas de las frases del informe del relator de Naciones Unidas, ha remarcado que "la pobreza es una opción política" y ha considerado que ese informe es "el resultado de la ineficaz política económica" de los gobiernos del PP entre el 2011 y el 2018.



García Egea se había interesado por cómo se van a coordinar las políticas de la Agenda 2030 ahora que Podemos, "después de tantos años contra el sistema, ha decidido entrar de lleno en el sistema" y "repartirse ministerios" con el presidente Pedro Sánchez.



"Igualdad no es que haya españoles de primera y de segunda con la mesa con la mesa con Esquerra, sostenibilidad no es coger un Falcon para irse de concierto y empleo digno no es destruir 240.000 empleos solo en enero", ha afeado García Egea, que también considera que el Gobierno de coalición será conocido como "el Gobierno de la mentira".