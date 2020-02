Trump lleva su campaña a una New Hampshire

El presidente de EE.UU., Donald Trump, llevó este lunes su campaña a New Hampshire, justo donde los demócratas celebrarán mañana "las primeras primarias de la nación".



A su primer acto de campaña después de su absolución del juicio político en el Senado, Trump llegó acompañado por su hija y asesora principal, Ivanka, y el mayor de sus hijos, Donald Trump Jr.



El gobernante celebró ante sus seguidores su absolución "total, completa y absoluta", en un discurso interrumpido brevemente por quienes pidieron "encerrar" a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.



"Tenemos los números de las encuestas más altos que hayamos tenido", presumió, al darle las gracias por ello a la líder demócrata.



Trump se refirió además al discurso del Estado de la Unión que pronunció la semana pasada ante el Congreso y que terminó con un gesto de desdén por parte de la presidenta de la Cámara Baja, quien rompió su copia del discurso que el mandatario acababa de pronunciar.



"Tenía a alguien detrás de mí que estaba murmurando terriblemente", afirmó Trump.



Aprovechó también para presentar entre aplausos a sus hijos, y se quejó, en alusión al juicio político, que hayan "pasado por mucho con el engaño".



"¿Don Jr. hizo un buen discurso?", preguntó Trump sobre su hijo mayor, a lo que los asistentes respondieron con el grito de "46", en una aparente alusión al número del sucesor del actual gobernante.



Y al referirse a los aspirantes a la candidatura del Partido Demócrata, que abrirá sus primarias en New Hampshire, un pequeño estado de apenas 1.350.000 habitantes que alberga este evento desde 1920, Trump señaló que todos "son débiles".



Los demócratas deberán elegir al contrincante de Trump en las elecciones de noviembre.



De igual forma, el gobernante leyó la letra de la canción "The Snake" (La serpiente), compuesta por Oscar Brown Jr, que narra la historia de una mujer que salva a un serpiente de morir congelada y esta la traiciona al propinarle un mordisco letal.



"Esta es la inmigración ilegal", sentenció Trump, quien ya había leído esa canción durante su campaña antes de llegar a la Casa Blanca.