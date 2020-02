Teresa Rodríguez sopesa no presentar candidatura a la asamblea de mayo

La coordinadora de Podemos Andalucía y líder del sector Anticapitalista, Teresa Rodríguez, y su Ejecutiva están sopesando la más que probable posibilidad de no presentar candidatura en el próximo congreso de la formación morada en la comunidad, previsto para el mes de mayo.



La decisión será adoptada colectivamente por Rodríguez y su Ejecutiva que mantienen abierto este debate y que "más pronto que tarde" lo darán a conocer con vista a la III Asamblea andaluza de Podemos, retrasada a mayo por la convocatoria del congreso estatal en marzo.



Fuentes de la dirección de Podemos Andalucía ha confirmado que la posibilidad de no presentar candidatura y de dar un "paso al lado" gana fuerza en el debate abierto por esta organización, lo que dejaría mayores opciones a que otros dirigentes de distintas corrientes acceda por primera vez a la dirección andaluza Podemos.



Otros dirigentes del partido consultados apuntan a que la decisión estaría ya tomada y que Teresa Rodríguez la anunciará esta misma semana.



La fuentes han justificado la posibilidad de que ni Rodríguez ni nadie de Anticapitalistas presenten candidatura en el enfrentamiento larvado entre Podemos Andalucía y la dirección estatal, que acumula unos tres años, agudizado por el rechazo de esta corriente a la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez.



El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dado por hecho este lunes que la corriente de Anticapitalistas dejará su partido, una salida que sería a su juicio "la decisión más lógica" y que se puede abordar "desde la fraternidad y el respeto".



En declaraciones a La Sexta, Iglesias también ha dicho haber hablado con la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, pero ha asegurado que no le corresponde a él contar si se marcha o no, y ha añadido además que estar en partidos distintos puede favorecer en otros momentos la colaboración electoral.



La pretensión de Teresa Rodríguez y su Ejecutiva "no es abandonar" Podemos Andalucía sino dejar pasar el congreso, permitir el relevo en los órganos de dirección y centrarse en el impulso de Adelante Andalucía, la confluencia electoral con IU y otros dos partidos andalucistas.



Rodríguez es también coordinadora y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y, tal como está recogido en los distintos documentos aprobados, aspira a ser un sujeto político propio, una coalición netamente andaluza.



Sin embargo, IU mantiene que Adelante Andalucía debe ser la imagen de Unidas Podemos en la comunidad y quiere una relación federal con las direcciones nacionales.



Reforzar y armar Adelante Andalucía, más allá de la actual coalición, permitiría a esta coalición no depender de la dirección estatal de Podemos con la que los morados andaluces mantienen un tira y afloja casi constante, de ida y vuelta.



Podemos Andalucía viene reclamando desde hace tres años más autonomía y una relación federal con Madrid, es decir, el control financiero, del censo y la elaboración de listas en la comunidad.



El penúltimo choque entre ambas partes se produjo la semana pasada, cuando se supo que la dirección de Podemos trabaja en una alternativa al liderazgo Teresa Rodríguez en Andalucía y mantiene contactos para tal fin con militantes andaluces de cara a la celebración de la III asamblea ciudadana andaluza.



El portavoz de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, lamentó el "tutelaje", la "injerencia" y los "bandazos políticos" de la dirección estatal, y responsabilizó de la iniciativa al secretario de Organización estatal, Alberto Rodríguez.