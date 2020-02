Luz verde a interposición recurso para que el Gobierno pague el IVA

La Junta de Andalucía interpondrá en los próximos días un recurso contencioso-administrativo con el objetivo de que el Ejecutivo central abone lo adeudado a esta comunidad por el impago del IVA.



Esta decisión, avanzada este lunes por el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se produce tras un informe elaborado por la asesoría jurídica de la Consejería de Hacienda, en el que se subraya el "daño causado a las arcas" públicas de Andalucía.



"Tenemos luz verde, por tanto, de los servicios jurídicos para interponer el recurso contencioso-administrativo en próximas fechas", ha anunciado el consejero de la Presidencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.



Bendodo ha recalcado que el Gobierno andaluz no acepta las "migajas" ofrecidas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al respecto ha apostillado: "No aceptamos la propuesta de aumentar el déficit a cambio de no pagarnos los 237 millones de euros del IVA".