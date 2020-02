Amazon tampoco acudirá al Mobile World Congress por el coronavirus

El gigante tecnológico Amazon anunció este domingo que se suma a Nvidia, Ericsson y LG y no acudirá al Mobile World Congress (MWC) que se celebrará del 24 al 27 de febrero en Barcelona debido a la alerta sanitaria mundial por la propagación del coronavirus.



"Debido al brote y las continuas preocupaciones en torno al nuevo coronavirus, Amazon se retirará de exhibir y participar en el Mobile World Congress 2020, programado del 24 al 27 de febrero en Barcelona", dijo a Efe una fuente oficial de Amazon.



La misma fuente no ofreció más detalles sobre el proceso que ha llevado a Amazon, con sede en Seattle (EEUU) a tomar esa decisión.



La ausencia de Amazon en el MWC, el congreso más importante del mundo en el sector de la telefonía móvil, supone un nuevo revés para la organización del evento después de que esta semana el gigante estadounidense Nvidia, la multinacional surcoreana LG y la sueca Ericsson anunciaran que no participarán a consecuencia del coronavirus.



Pese a todo, GSMA, la asociación organizadora del Mobile, ha asegurado que el congreso se celebrará "según lo planteado" y que se adoptarán todas las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del virus.



En un intento por calmar los ánimos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió este sábado que no se fomente la "alarma social" ante el coronavirus y se mostró convencida de que el Congreso Mundial de Móviles "se puede desarrollar con perfecta normalidad".



La neumonía con origen en Wuhan (China), causada por un tipo de coronavirus surgido en esa ciudad en diciembre pasado, ya ha dejado al menos 813 muertos y 37.198 casos solo en la China continental, según las cifras publicadas este domingo por la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático.



En España se han confirmado dos casos de coronavirus: uno de ellos de un ciudadano británico que está ingresado en un hospital de Palma de Mallorc, y el otro es un turista alemán que permanece ingresado en la isla de la Gomera (Canarias).



Los síntomas del nuevo coronavirus, denominado 2019-nCoV, son en muchos casos parecidos a los de un resfriado común, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).