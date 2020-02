"Vamos a demostrar que Andalucía es tierra de empleo y emprendedores"

La secretaria de Programas de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Isabel Albas, ha afirmado que uno de los objetivos de su formación en "acabar con el problema estructural del paro" y se ha mostrado convencida de "demostrar" que la comunidad "puede ser una tierra generadora de empleo y de emprendedores".



Albás ha destacado que desde que formaron el gobierno de coalición con el PP "hemos dejado atrás años oscuros, donde la gestión de los fondos públicos no se hacía de manera responsable y no se utilizaba a las personas de la mejor forma para los mejores resultados", según ha informado Ciudadanos en un comunicado.



Desde que la formación naranja "cogió el timón" de la Consejería de Empleo se está trabajando para acabar tanto con el problema estructural del paro, el elevado desempleo joven, la temporalidad, el paro de larga duración y el bajo nivel formativo, ha indicado.



Albás, que también es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, ha asegurado que la consejería dirigida por Rocío Blanco "está trabajando de manera incansable para eliminar esa idea de que el desempleo es algo así como una plaga bíblica en esta tierra".



Para ello, se están tomando medidas como la adopción de un nuevo modelo del servicio andaluz de empleo, la ampliación y mejora de la gestión de los servicios y la consecución de una información sistematizada de cada persona para que sea más fácil encontrar un trabajo de calidad.



Albás ha resaltado la puesta en marcha de las Lanzaderas Conecta Empleo, la incorporación de 500 orientadores en el SAE o la colaboración con las agencias de contratación como algunos de los pasos dados "dentro de esa firme convicción que tenemos en Ciudadanos de reducir la tasa de desempleo en Andalucía".



"Para cambiar las cosas hay que hacerlas de manera diferente