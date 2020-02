Arrimadas acusa a Sánchez y Podemos de "apología de la desigualdad"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso y candidata a presidir la formación, Inés Arrimadas, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos de "apología de la desigualdad" y ha presentado a su formación como "la única palanca de cambio", de "esperanza" y de lucha por la igualdad del país.



En un encuentro con militantes en Valencia, la líder naranja ha propuesto "más participación, más apertura a la sociedad civil y más rendición de cuentas de los cargos orgánicos" en su partido, así como reforzar los mecanismos de participación sectorial y crear un área de gestión de talentos y ha rechazado ser "un partido de baronías".



Además, ha planteado para territorios "excepcionales" como País Vasco, Cataluña y Galicia, donde habrá elecciones este año y donde el "constitucionalismo lo pasa mal", una "fórmula transversal desde Cs en el centro para ensanchar a los lados", a la que invitarán a PP y PSPV y a referentes liberales, conservadores y socialdemócratas para que los constitucionalistas tengan "ilusión" para ir a votar.



En una mañana soleada y en una terraza abarrotada de público, Arrimadas ha sostenido que Cs es un "partido de gobierno" y su proyecto "más necesario que nunca" frente a un Gobierno que, "en los próximos años, por desgracia, se va a dedicar, con dinero público, a cavar trincheras entre españoles y a polarizar".



"No podemos ir a un escenario de poralización. La única palanca, de puente, de cambio, de futuro se llama Ciudadanos", ha apostillado, a la par que criticado que quieren dividir entre "progres y fachas", lo que "no" comparte, y ha afirmado que "con Sánchez y Podemos vamos a tener más desigualdad entre los españoles".



Ha criticado que Sánchez se haya reunido con el presidente de Cataluña, Quim Torra, "condenado, inhabilitado y que dice públicamente cada día que van a volver a dar un golpe de Estado y se niegue a reunirse con los líderes de la oposición".



"A los que incumplen y se saltan las leyes les vienen con una lluvia de millones y de privilegios penitenciarios y le prometen bajar la tipología de las penas en los delitos que han hecho sus socios, es decir, la apología de la desigualdad", ha aseverado.



Arrimadas ha dicho que Sánchez no va a abrir un debate sobre un sistema de financiación "justo, solidario y que garantice igualdad" y ha puntado que ese dinero ni siquiera "llega a las urgencias" sino a "TV3, a embajadas, a enchufados y a chiringuitos del procés".



Entre sus propuestas para mejorar los mecanismos de escucha a la militancia se ha comprometido a crear un área específica de participación y una oficina del afiliado y llevar a debate "obligado" a la dirección las iniciativas políticas de los militantes.



"Este partido va a segur siendo democrático pero conmigo no vamos a ir a un modelo de baronías porque para mí es un valor fundamental la coherencia del discurso en toda España. No podemos copiar lo peor del PP y del PSOE, sino defender lo mismo en todas partes", ha sostenido.



También ha propuesto una mayor rendición de cuentas de los cargos orgánicos, reforzar los mecanismos de participación sectorial y crear un banco de talentos.



"Estoy convencida de que esta nueva etapa, corrigiendo los errores y cogiendo el guante de esos cambios que quiere la militancia, Cs va a seguir gobernando y vamos a ser la única esperanza de millones de personas cuando se vuelvan a poner las urnas", ha apuntado.