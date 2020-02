Bravo: Los 537 millones del IVA se pueden pagar con un decreto ley

El consejero andaluz de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo (PP), ha defendido este domingo que los 537 millones que el Estado "adeuda" a Andalucía por el IVA del mes trece "podían haberse pagado mediante un decreto ley" y ha lamentado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), lo deniegue.



Bravo ha explicado que esa fue la “propuesta” que la Junta de Andalucía llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado viernes y ha criticado que lo que le plantee el Gobierno central sea "un préstamo”, según ha informado el PP en un comunicado.



La propuesta del Gobierno, ha indicado el consejero antes de participar en Burguillos (Sevilla) en un acto del PP, es como si le dijeran a los trabajadores de la Junta que “en lugar de pagarle la nómina el mes que viene lo que le vamos a dar es un préstamo”.



“Pedimos un CPFF para aportar soluciones” y allí “dijimos que hay una medida para arreglarlo vía decreto ley, que ellos ya lo planteaban en sus presupuestos de 2019”, ha agregado el consejero, coordinador de Economía y Hacienda del PP andaluz.



“Lo que queremos es nuestro dinero y lo que dice que nuestra postura es la correcta es que todos los consejeros de Hacienda del resto" de comunidades autónomas salieron del Consejo "diciendo que no estaban de acuerdo y que lo que quieren es lo mismo”, ha apuntado el consejero.



Ha opinado que la ministra Montero lo único que ha conseguido en la reunión del CPFF ha sido la “unanimidad en que su propuesta no es buena”.



Ha añadido que esta negativa a pagar por parte del Ejecutivo de Sánchez está “limitando la autonomía financiera y política" de las comunidades autónomas, lo que supone “un grave perjuicio”.



Respecto al dinero que reclama la Junta, ha recordado el "compromiso" para destinarlo a amortizar deuda, "como no puede ser de otra manera", ha destacado, y ha sostenido que "los que no nos hayamos gastado todo ese IVA, como en Andalucía, donde hemos hecho una buena gestión", pueden usar estos fondos para políticas sociales y la transición ecológica, "que es lo que demandamos todos los andaluces y la UE".



El consejero ha defendido que los andaluces "están por encima de todo” y que “España como país, con las autonomías que lo conforman, está por encima de los intereses partidistas de algunos”.