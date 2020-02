El riesgo de coronavirus empieza a alterar la promoción andaluza

La creciente preocupación de las empresas por el riesgo de que sus empleados contraigan el coronavirus ha empezado a alterar la promoción exterior andaluza por el descenso de demanda para asistir a algunas de las misiones inversas previstas en Andalucía o en acciones programadas en China, Corea o Japón.

Si se reduce la capacidad logística, se prevé que habrá repercusión en el comercio internacional



La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) tan solo ha contabilizado dos solicitudes de empresas para asistir a la feria Olive Oil Kansai, prevista el próximo mayo en Japón, y esperaba una decena, por lo que estudia la viabilidad de la acción y no descarta cancelarla.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha explicado a Efe que se trata de decisiones de "lógica prudencia" para salvaguardar la salud de las personas, técnicos de la empresa dependiente de la Consejería de Presidencia y empresarios andaluces que participan en las acciones, ante la "gravedad e incertidumbre que son ya patentes en el comercio internacional con esa zona de Asia".



En los últimos días ha aumentado la preocupación, que no solo se centra en China, epicentro del coronavirus, sino que ya "se extiende" por otros países como Corea, Japón o Filipinas, ha referido.



La pasada semana canceló su participación un comprador chino en la misión inversa de flamenco celebrada en Sevilla, y otra empresa que tenía previsto un proyecto individual que abarcaba Corea y Canadá ha cancelado la parte de su viaje al país asiático ante la posibilidad de tener problemas para entrar en el segundo, ha indicado.



Extenda ha decidido asimismo retrasar al próximo diciembre una misión inversa prevista inicialmente este febrero, en la que tenían previsto traer a Sevilla y Palma del Río (Córdoba) a compradores chinos para visitar explotaciones y productoras de la comunidad.



De momento no hay datos objetivos sobre el impacto que esta crisis sanitaria pueda tener en las exportaciones andaluzas, aunque "si se reduce la capacidad logística" se prevé que "habrá repercusión en el comercio internacional".



En China, las grandes ferias comerciales de marzo, como la de Cantón o la de licores de Chengdu se han cancelado, y en Shanghái los establecimientos no esenciales están cerrados, ha apuntado.



Los últimos datos oficiales de la relación comercial con China corresponden a 2018, año en el que las exportaciones andaluzas fueron récord, con 1.362 millones de euros, un 47 por ciento más que el año anterior.



El 78 por ciento de las exportaciones a China ese año fueron minerales, escorias y cenizas, otro 7 por ciento fueron grasas y aceites, y un 3 por ciento fueron carnes y despojos comestibles.



Por provincias, Huelva acaparó el 80 por ciento de las exportaciones, seguida de Sevilla (7%) y Málaga (4%).



Según los datos de Extenda, Andalucía ocupa el segundo lugar en España, por detrás de Cataluña, por el valor de sus exportaciones a China, y le siguen la Comunidad de Madrid y el País Vasco.



El análisis por países de los destinatarios de las exportaciones andaluzas en 2018 sitúa a China en el octavo lugar de una clasificación que lideran Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.



Por su parte, fuentes de la cooperativa agroalimentaria Dcoop han señalado a Efe que la situación de momento no ha afectado a sus exportaciones a China, y han anticipado que el impacto dependerá principalmente de la evolución de la economía en ese país.