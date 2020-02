Gibraltar niega atracar a un crucero con 89 casos de gastroenteritis

El Gobierno de Gibraltar ha negado este sábado escala al crucero Spirit of Discovery, que la había solicitado tras detectar a 89 personas que sufren diarrea, vómitos y fiebre al estar afectadas por gastroenteritis.



Las autoridades gibraltareñas han informado en un comunicado de que la solicitud de atraque había sido solicitada esta mañana por este crucero, al aproximarse al Peñón, pero se le ha denegado ya que la dolencia que sufren estas personas "no tiene ninguna relación" con el brote de coronavirus.



"Dada la situación actual, se ha pedido al buque que continúe hasta su próximo puerto de escala, Southampton, sin atracar en Gibraltar", ha explicado el comunicado.



El Spirit of Discovery transporta a 868 pasajeros y a 513 tripulantes, de los que 89 son casos sospechosos de padecer gastroenteritis.