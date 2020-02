PP-A rechaza que aumentar deuda sea solución al impago de 537 millones

El vicesecretario general del Partido Popular Andaluz, Toni Martín, ha rechazado que aumentar el tope de endeudamiento de la Junta de Andalucía sea la solución "a la negativa del Gobierno de Sánchez a pagar los 537 millones de los andaluces", al sostener que plantea "un nuevo problema para Andalucía".



En conferencia de prensa, Martín ha asegurado que el presidente del Gobierno "tiene una deuda con nuestra tierra, y en vez de pagarla pretende que Andalucía se endeude, lo que elevaría el déficit y haría que una comunidad endeudada sea menos fiable y tenga más problemas a la hora de financiarse".



Por eso, ha rechazado la propuesta del Gobierno de Sánchez trasmitida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer de permitir un mayor déficit a las comunidades autónomas, "en lugar de pagar la deuda que el Estado tiene con dichas autonomías por el IVA del mes trece".



Martín ha sostenido que "diez años de sacrificios de los españoles ha costado enderezar los destrozos del PSOE que llevaron al Estado, a las CCAA y a los Ayuntamientos al borde de la quiebra, y ahora Pedro Sánchez quiera derrumbar todo ese esfuerzo volviendo a la filosofía de que aquí lo que hay que hacer es no endeudarse, que ya vendrá otro en el futuro que apechugue con pagar la factura".



En consecuencia, el dirigente popular ha sostenido que "la mejor deuda es la que no existe y Pedro Sánchez quiere crearle nuevas deudas a Andalucía para no tener que pagar la suya", lo que ha calificado de un "engaño" por parte del Ejecutivo nacional, que "se quiere apropiar indebidamente" de los 537 millones de los andaluces·.



"Lo que nos propone es no pagarnos, pero permitirnos a las CCAA que tampoco le paguemos a los demás, es decir, que Sánchez y la ministra Montero, en vez de limpiar su casa, que es lo que tienen que hacer, lo que nos ofrece a los andaluces es que también ensuciemos la nuestra", ha concluido.