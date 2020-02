Trump cesa a dos altos cargos que testificaron contra él

El principal experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Alexander Vindman, y el embajador de EE.UU. ante de la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, quienes testificaron en la investigación de la Cámara de Representantes para abrir el juicio político contra el presidente Donald Trump, fueron destituidos este viernes.



David Pressman, uno de los abogados del teniente coronel Vindman, anunció en un comunicado la destitución del asesor, que se produce tan solo dos días después de que Trump fuera absuelto en el juicio político al que fue sometido en el Senado por sus presiones a Ucrania para conseguir ventajas sobre sus oponentes electorales.



"La verdad es que le ha costado el trabajo al teniente coronel", dijo Pressman, que aseguró no tener ninguna duda de que se ha tratado de una venganza política.



El pasado 19 de noviembre, en las audiencias previas al juicio político celebradas en la Cámara de Representantes, Vindman consideró "inapropiado" que Trump hubiera pedido a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que investigara a su rival político, el exvicepresidente Joe Biden, en una llamada telefónica.



"Estaba preocupado por la llamada. Lo que escuché fue inapropiado. Fue inapropiado que el presidente de Estados Unidos exigiera a un Gobierno extranjero que investigara a un oponente político", dijo Vindman al declarar en una audiencia pública en el marco de las pesquisas del "impeachment", como se conoce en inglés el proceso de destitución presidencial.



La indagación de la Cámara Baja buscaba determinar si Trump bloqueó de manera intencional la entrega de ayuda militar de casi 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre Biden y sobre los negocios en ese país de su hijo Hunter, que trabajó para la compañía de gas ucraniana Burisma.



En su testimonio, Vindman argumentó que consideraba que el entonces fiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, y el abogado personal de Trump, Rudy Guiliani, "promovieron una narrativa falsa" que socavaba la política de Estados Unidos en Ucrania, y sobre su posición personal en la Casa Blanca aseguró que los militares sirven al país, y no a "ningún partido político en particular".



De una manera algo profética, el teniente coronel se quejó entonces de los ataques por parte del Gobierno y del propio Trump a los funcionarios públicos que declaraban en las investigaciones previas al juicio político.



Tras ser exonerado en el "impeachment", Trump afirmó que no estaba "contento" con su asesor.



Vindman, que era el principal experto en Ucrania de la Casa Blanca, escuchó personalmente la llamada del pasado 25 de julio en la que Trump pidió a Zelenski que investigara a Biden, precandidato demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, y alertó a sus superiores sobre el caso por considerar que esa petición "no era adecuada".



Horas después del despido de Vindman se conoció que Sondland, quien aseguró que Trump ordenó a través de Giuliani el "quid pro quo" a Ucrania, al condicionar la ayuda militar al país a una investigación sobre la familia de Biden, también fue destituido.



"Me informaron hoy que el presidente tiene la intención de retirarme de manera inmediata como embajador de Estados Unidos en la Unión Europea", señaló Sondland en un comunicado difundido por medios locales, en el que agradeció a Trump por haberle dado "la oportunidad de servir" al país.



Durante su declaración ante la Cámara Baja, Sondland confirmó la existencia de "quid pro quo", una expresión latina que significa dar algo a cambio de otra cosa y que está en el centro de las pesquisas.



"¿Hubo "quid pro quo? (...) Con respecto a la llamada solicitada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí", afirmó el diplomático en su testimonio de apertura.