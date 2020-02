Piden once y nueve años por intentar asesinar a un hombre en la feria

La Fiscalía solicita penas de entre once y nueve años de cárcel para cuatro hombres, dos de ellos hermanos, a los que acusa de intentar asesinar a otro varón asestándole una puñalada por la espalda durante la Feria de Tomares de 2017, unos hechos que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Sevilla.



En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público pide once años de prisión para E.E.B.S. y P.G.B. por tentativa de asesinato con alevosía y nueve años para J.M.T.M. y E.E.B.S., este último hermano del primer acusado, al estimar en estos dos casos la atenuante analógica de confesión para el mismo delito.



Además, reclama para todos los encausados cinco años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima y comunicarse con él durante otros cinco años, así como que no se les conceda el tercer grado penitenciario hasta que cumplan la mitad de la pena que les imponga el tribunal si los halla culpables.



Los hechos, que serán enjuiciados por la Sección Primera, ocurrieron en la tarde del 10 de septiembre de 2017 en el recinto ferial de Tomares, donde los dos principales acusados "tuvieron un incidente" con F.J.C.M. que provocó que saliesen de allí y "acudieran en busca" de los otros dos procesados.



Ya juntos los cuatro, "previamente concertados en su intención de ajustar cuentas" con la víctima, recopilaron "diversas armas e instrumentos peligrosos" y regresaron a la Feria, según el relato de la acusación pública.



J.M.T.M. llevaba una navaja con una hoja de 85x20 milímetros, mientras que E.E.B.S. portaba "un mosquetón metálico a modo de puño americano".



Sobre las 20.00 horas, los acusados localizaron a F.J.C.M. y, "con ánimo de acabar con su vida o siendo conscientes del riesgo que ello implicaba para su vida y sabiendo de las altas probabilidades de causar su muerte", se le acercaron "por la espalda" y, "sin mediar palabra y sin que la víctima pudiera oponer defensa al aproximarse de forma sorpresiva", E.E.B.S. le propinó una puñalada en el costado izquierdo.



Al girarse, el agredido vio a tres de los atacantes y escuchó que J.M.T.M., aún con el mosquetón en su mano, le decía "ven, ven para acá".



Los encausados huyeron a continuación, pero fueron detenidos en el recinto ferial y el autor de la puñalada, en ese mismo momento, "confesó de forma espontánea" lo que había hecho y entregó la navaja "que ocultaba en su ropa interior" al mismo tiempo que afirmaba a los agentes que "a este tío había que pararle los pies ya".



J.M.T.M., también "de forma espontánea" en el instante de la detención, reconoció que era el propietario del mosquetón, aunque se había deshecho de él minutos antes, y manifestó que habían ido "a ajustar cuentas" con la víctima.



Como consecuencia de estos hechos, F.J.C.M. sufrió una herida incisopunzante que le afectó al riñón y otras lesiones que "habrían comprometido su vida" si no hubiese recibido asistencia.