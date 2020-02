La Junta refuerza el servicio público en las oficinas del SAE

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha anunciado este viernes que en los próximos meses se incorporarán a las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo unos 500 profesionales para reforzar las labores de orientación profesional.

Blanco, que ha presentado en Málaga el proyecto Lanzaderas Conecta Empleo, ha resaltado que con esta acción de refuerzo "queremos poder proporcionar una atención individualizada, que mejore la empleabilidad de los parados y el acceso a los perfiles idóneos para su negocio a los empresarios".

Los equipos de técnicos se incorporarán en los próximos meses gracias a la aplicación de los fondos estatales adicionales destinados a Andalucía para políticas activas de empleo, en concreto, para el desarrollo de los programas Plan de Choque por el Empleo Joven y Plan Reincorpóra-T, y que ascienden a 22 millones de euros anuales.

La consejera ha explicado que se trata de un presupuesto "que viene del Estado, que no sale del bolsillo de los andaluces, y que si no lo destinamos para este fin, se ha de devolver, no cabe la utilización en otro proyecto".

Además, Blanco ha señalado que se trata de "oportunidad que no debemos desaprovechar", y que "tenemos que hacer uso de todos los recursos a nuestra disposición ante la tasa del paro en nuestra Comunidad".

Se trata, ha incidido, de una medida a corto plazo, a la que se suman otras actuaciones que está acometiendo la Consejería de Empleo, para optimizar el uso de todos los recursos disponibles.

OTRAS MEDIDAS

Al respecto, Blanco ha explicado otras dos actuaciones que se encuentran actualmente en proceso de licitación dentro del plan de transformación del que ha denominado "nuevo modelo del Servicio Andaluz de Empleo", como es la colaboración con agencias de contratación, y el proceso de perfilado estadístico.

En relación con la colaboración público-privada con agencias de contratación, la consejera de Empleo ha explicado que la labor de estas entidades "no sustituirá, en ningún caso, la prestación de los servicios de intermediación por parte de los Servicios Públicos de Empleo", y que se trata de una fórmula que ya se viene aplicando en otras comunidades autónomas.

Con este apoyo "podremos sondear aquellos sectores del mercado de trabajo a los que resulta complejo llegar desde los servicios públicos", ha señalado Blanco, "incrementando el número de vacantes a ofrecer a los desempleados".

Así, con esta actuación, ha dicho, se beneficiarán al menos 4.000 personas desempleadas, fundamentalmente jóvenes entre 18 y 29 años, y parados de larga duración que tienen necesidades muy específicas que limitan su capacidad de encontrar un empleo.

Hay un proceso de licitación abierto por importe de 1,9 millones de euros para la colaboración con estas agencias. Blanco ha destacado que, entre 2015 y 2018, la Junta dejó de utilizar 78,5 millones de euros de este programa, cuyos fondos son finalistas, no se pueden usar para otro proyecto.

La otra de las actuaciones anunciadas por la consejera de Empleo consiste en facilitar y hacer más eficaz el trabajo de los orientadores gracias a un proceso de perfilado estadístico que permitirá al Servicio Andaluz de Empleo abordar individualmente el caso de cada persona desempleada, con la aplicación de nuevas tecnologías como el Big Data.

Por otro lado, Blanco ha indicado que todas estas medidas, así como la puesta en marcha del programa Lanzaderas Conecta Empleo en Andalucía, que ha firmado este viernes junto con la Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica, "suponen un cambio de enfoque y tratamiento de las políticas de inserción laboral desarrolladas hasta el momento, en los que la asistencia y orientación profesional se convierten en un pilar fundamental en la mejora de la empleabilidad de aquellas personas que buscan un puesto de trabajo".

Este nuevo modelo del SAE que está impulsando el nuevo gobierno andaluz se concreta en el Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo, que se ha puesto en marcha con el objetivo de "ampliar y mejorar el diseño y la gestión de los servicios y políticas de empleo para hacerlas eficaces, garantizando el buen uso de los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, y aplicando un trato equilibrado a todas las personas y empresas", ha concluido.